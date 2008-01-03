پایلوت شبکه ملی اینترنت در استانهای کرمان و قم انجام می شود

عبدالمجید ریاضی پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: 13 هزار سایت اطلاع رسانی در کشور وجود دارد که با راه اندازی شبکه ملی اینترنت در کشور، مردم می توانند از طریق این شبکه 450 نوع خدمات دریافت کنند.

وی تاکید کرد: با برقراری شبکه اینترنت ملی به صورت داخلی و محلی قیمت تعرفه های استفاده از اینترنت کاهش می یابد.

ریاضی با بیان اینکه یکی از مصوبات هیئت دولت ایجاد دولت الکترونیک است، اظهار داشت: پایلوت این طرح در استان کرمان در دست اقدام است که با اجرا شدن آن الگویی برای سایر استان ها خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه کارت ملی هوشمند تا پایان سال 88 برای همه مردم اجرا می شود، اظهار داشت: این طرح با همکاری وزارت کشور و با اعتبار 80 میلیارد ریال پایلوت کارت ملی هوشمند در استان قم در دست اقدام است.

معاون فن آوری اطلاعات وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات از تدوین سند راهبردی نظام جامع فن آوری کشور با 22 هزار ساعت کار کارشناسی خبر داد و افزود: این سند دارای 29 راهبرد اصلی و 123 راهکار پیشنهادی است.

به گفته وی، این طرح شامل هفت حوزه استراتژیک شهروند ایرانی اسلامی، بحث منابع انسانی، تحقیق و توسعه، صنعت فناوری اطلاعات، کسب کار، دولت و تعاملات بین المللی و منطقه ای است.