  1. سیاست
  2. سایر
۱۳ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۳۶

موسی پور در جمع خبرنگاران:

45 هزار بازرس انتخابات مجلس هشتم را زیر نظر دارند

45 هزار بازرس انتخابات مجلس هشتم را زیر نظر دارند

رئیس ستاد مرکزی بازرسی انتخابات از تشکیل ستادهای بازرسی انتخابات در همه استانهای کشور خبر داد و گفت: بیش از 45 هزار بازرس بر روند انتخابات از آغاز تا پایان نظارت می کنند.

حجت الاسلام محمد حسین موسی پور رئیس ستاد بازرسی انتخابات کل کشور در اولین روز آغاز ثبت نام کاندیدای انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت:: ستادهای بازرسی در 207 حوزه انتخابیه اصلی و در حوزه های فرعی شهرستانهایی که حوزه انتخابیه هستند تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه حکم بازرسان انتخابات صادر شده، افزود: کار ثبت نام آنها نیز آغاز شده است

موسی پور که مسوولیت معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت کشور را نیز بر عهده دارد با بیان اینکه بیش از 45 هزار بازرس برروند انتخابات مجلس هشتم نظارت کامل دارند، ادامه داد: این بازرسان همه فرآیندهای انتخابات از زمان تشکیل هیئت اجرایی، ثبت نام ، رسیدگی به صلاحیت ها، تبلیغات ، اخذ رای، شمارش و رسیدگی به شکایات را کنترل و نظارت می کند.

رئیس ستاد بازرسی انتخابات کل کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینترنتی بودن ثبت نام نامزدان انتخابات مجلس هشتم، تصریح کرد: نامزدها پس از تکمیل فرمی در اینترنت ، مدارکی را به فرمانداری تحویل می دهند.

موسی پور خاطرنشان کرد: ‌امنیت این سایت اینترنتی تضمین شده است و هیچ مشکلی وجود ندارد.

گروه‌های غیرقانونی مجوز فعالیت انتخاباتی ندارند

رئیس هیات‌بازرسی هشتمین‌ دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: گروه‌هایی که مجوز قانونی ندارند، نمی‌توانند فعالیت‌های انتخاباتی داشته باشند.

محمدحسین موسی‌پور افزود: احزاب و گروه‌های خلق‌الساعه که رویش فصلی دارند و برای انتخابات بروز و ظهور می‌کنند اجازه فعالیت انتخاباتی ندارند.

وی خاطر نشان کرد: چهره‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی اگر بخواهند از گروه و یا نامزدی حمایت کنند، قانون، مکانیزم مناسب برای آن پیش‌بینی کرده است.

کد مطلب 615495

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها