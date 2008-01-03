140 هزار دانش آموز در مدارس شبانه روزی راهنمایی تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، منوچهر فضلی خانی پیش از ظهر امروز در حاشیه همایش آموزشی سرپرستان مدارس شبانه‌روزی هفت استان کشور در جمع خبرنگاران در اراک افزود: بیش از یکهزار و ‪ 400‬مدرسه شبانه ‌روزی مقطع راهنمایی در دو بخش عادی و نمونه درکشور فعال است.

وی با اشاره به اینکه ایجاد مدارس شبانه روزی در راستای افزایش سطح پوشش تحصلی دانش آموزان و نیز ارتقای سطح آموزش درکشور ایجاد شده است، اظهار داشت: به دلیل برخی مسائل اقتصادی، فرهنگی و اشتغال ظرفیت‌های خالی در مدارس شبانه ‌روزی وجود دارد که با اجرای برنامه های گوناگون و نیز اطلاع رسانی به اولیای دانش آموزان تلاش شده است تا رغبت دانش آموزان را به تحصیل دراین مراکز افزایش دهیم.

فضلی‌خانی عنوان کرد: کیفیت مدارس شبانه ‌روزی به لحاظ فضا و فرصتها باید بیشتر از سایر مدارس باشد و مربیان، مدیران و معلمان این مدارس به کیفیت آموزشی نیز توجه کنند.

وی میانگین درصد قبولی دوره راهنمایی در سال تحصیلی گذشته را 32/93 درصد دانست و خاطر نشان کرد: که این میزان یک درصد در مدت مشابه سال قبل از آن افزایش داشته است و پیش ‌بینی می شود با برنامه‌های پیش رو، این رقم در سال آینده به مرز ‪ 95‬درصد افزایش یابد.