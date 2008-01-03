  1. استانها
  2. مرکزی
۱۳ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۰۸

140 هزار دانش آموز در مدارس شبانه روزی راهنمایی تحصیل می کنند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر آموزش راهنمایی وزارت آموزش و پرورش گفت: 140 هزار دانش آموز از مجموع جمعیت سه میلیون و 900 هزار نفری مقطع راهنمایی در مدرسه شبانه‌ روزی مقطع راهنمایی در کشور حال تحصیل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، منوچهر فضلی خانی پیش از ظهر امروز در حاشیه همایش آموزشی سرپرستان مدارس شبانه‌روزی هفت استان کشور در جمع خبرنگاران در اراک افزود: بیش از یکهزار و ‪ 400‬مدرسه شبانه ‌روزی مقطع راهنمایی در دو بخش عادی و نمونه درکشور فعال است.

وی با اشاره به اینکه ایجاد مدارس شبانه روزی در راستای افزایش سطح پوشش تحصلی دانش آموزان و نیز ارتقای سطح آموزش درکشور ایجاد شده است، اظهار داشت: به دلیل برخی مسائل اقتصادی، فرهنگی و اشتغال ظرفیت‌های خالی در مدارس شبانه ‌روزی وجود دارد که با اجرای برنامه های گوناگون و نیز اطلاع رسانی به اولیای دانش آموزان تلاش شده است تا رغبت دانش آموزان را به تحصیل دراین مراکز افزایش دهیم.

فضلی‌خانی عنوان کرد: کیفیت مدارس شبانه ‌روزی به لحاظ فضا و فرصتها باید بیشتر از سایر مدارس باشد و مربیان، مدیران و معلمان این مدارس به کیفیت آموزشی نیز توجه کنند.

وی میانگین درصد قبولی دوره راهنمایی در سال تحصیلی گذشته را 32/93 درصد دانست و خاطر نشان کرد: که این میزان یک درصد در مدت مشابه سال قبل از آن افزایش داشته است و پیش ‌بینی می شود با برنامه‌های پیش رو، این رقم در سال آینده به مرز ‪ 95‬درصد افزایش یابد.

کد مطلب 615504

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها