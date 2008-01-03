سپاهان تا اطلاع ثانونی از میزبانی در استان اصفهان محروم شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقایع تلخ دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان - پرسپولیس که به مجروح و زخمی شدن تعدادی از تماشاگران و یکی از سربازان نیروی انتظامی استان اصفهان منجر شد، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال امروز اعلام کرد تا زمان بررسی عوامل بروز این حادثه ، سپاهان حق میزبانی رقابت های فوتبال در استان اصفهان را نخواهد داشت.

عبدالرحمان شاه حسینی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: "اعضای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال امروز در نشستی فوق العاده پیرامون چرایی بروز این حادثه به بحث و تبادل نظر پرداختند و در نهایت مقرر شد با صدور دستوری موقت تا اطلاع ثانوی و پس از انجام بررسی های نهایی، تیم فوتبال فولاد سپاهان اصفهان از میزبانی کلیه مسابقات دراستان اصفهان محروم شود".

وی ادامه داد: "کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ساعت 15 روز یکشنبه هفته آینده 16 دیماه با حضور مدیران عامل دو باشگاه پرسپولیس و سپاهان، رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان و نماینده فدراسیون فوتبال در این بازی تشکیل جلسه می دهد تا در خصوص حوادث بازی یاد شده تصمیم گیری شود".