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۱۳ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۰۲

شاه حسینی در گفتگو با مهر:

سپاهان تا اطلاع ثانونی از میزبانی در استان اصفهان محروم شد

سپاهان تا اطلاع ثانونی از میزبانی در استان اصفهان محروم شد

به دنبال مضروب ساختن سرباز نیروی انتظامی در ورزشگاه فولادشهر اصفهان، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال امروز طی نشستی اضطراری باشگاه سپاهان را تا اطلاع ثانوی از میزبانی مسابقات خود در این استان محروم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقایع تلخ دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان - پرسپولیس که به مجروح و زخمی شدن تعدادی از تماشاگران و یکی از سربازان نیروی انتظامی استان اصفهان منجر شد، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال امروز اعلام کرد تا زمان بررسی عوامل بروز این حادثه ، سپاهان حق میزبانی رقابت های فوتبال در استان اصفهان را نخواهد داشت.

عبدالرحمان شاه حسینی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: "اعضای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال امروز در نشستی فوق العاده پیرامون چرایی بروز این حادثه به بحث و تبادل نظر پرداختند و در نهایت مقرر شد با صدور دستوری موقت تا اطلاع ثانوی و پس از انجام بررسی های نهایی، تیم فوتبال فولاد سپاهان اصفهان از میزبانی کلیه مسابقات دراستان اصفهان محروم شود".

وی ادامه داد: "کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ساعت 15 روز یکشنبه هفته آینده 16 دیماه با حضور مدیران عامل دو باشگاه پرسپولیس و سپاهان، رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان و نماینده فدراسیون فوتبال در این بازی تشکیل جلسه می دهد تا در خصوص حوادث بازی یاد شده تصمیم گیری شود".

کد مطلب 615514

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