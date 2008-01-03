چهار بیمارستان مشهد به سیستم اتوماسیون مجهز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر محمدرضا صابری ظهر امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: چهار بیمارستان خاتم الانبیاء، دکتر شیخ، قائم (عج) و امام رضا(ع) به سیستم اتوماسیون مجهز شده اند.

مدیر بخش آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: اتوماسیون بیمارستانی شامل پذیرش، ترخیص، جابجایی و ثبت اطلاعات بیمارستانی به صورت مکانیزه است و تا پایان سال ٨٧ تمام بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد به سیستم HIS مجهز می شوند.

صابری گفت: در حال حاضر ٥٠ درصد بیمارستان ها تحت پوشش این سیستم قرار دارند که ٥٠ درصد تخت های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دو بیمارستان امام رضا(ع) و قائم (عج) قرار دارند.

وی ادامه داد: بیمارستان های شهید کامیاب و هاشمی نژاد هم تا پایان سال به سیستم HIS متصل می شوند.

صابری با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی اولین دانشگاهی است که در کشور به سیستم HIS متصل شده است، گفت: در پایان برنامه پنج ساله هر بیمار در هر بیمارستانی یک پرونده الکترونیکی خواهد داشت.

وی هزینه راه اندازی سیستم HIS را حدود ٤٠٠ میلیون تومان برشمرد.

صابری تصریح کرد: همچنین این سیستم در ٥٠ بخش بیمارستانی ٢٠ آزمایشگاه و ١٥ داروخانه در استان راه اندازی شده است.

وی همچنین با اشاره به برگزاری اولین همایش کشوری اتوماسیون بیمارستانی در مشهد گفت: این همایش بصورت سخنرانی و ارائه مقالات توسط افراد داخلی و خارجی به مدت 4 روز از 15 الی 19 دی ماه در مشهد برگزار می شود.

صابری ضمن اعلام تشکیل کمیته HIS دانشگاه برای ارائه اطلاعات گفت: در این همایش افراد متخصص و صاحب نظر در اتوماسیون بیمارستانی از خارج کشور از جمله پروفسور هاسمن، دکتر کرنت، دکتر دکیزر به ارائه مقالات و سخنرانی می پردازند.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه آمستردام هلند و دپارتمان مدیکال انفورماتیک برگزار کنندگان این همایش هستند.