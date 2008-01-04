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۱۴ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۰۹

وین رونی به پیراهن شماره "10" افتخار می کند

وین رونی به پیراهن شماره "10" افتخار می کند

وین رونی، مهاجم تیم فوتبال منچستریونایتد، از اینکه پیراهن شماره "10" باشگاه را بر تن می کند به خود می بالد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز آنلاین، رونی گفت: 10 همواره شماره مورد علاقه من بوده است. وقتی رود (نیستلروی) از اولدترافورد رفت این شماره به کسی نرسید تا اینکه من از مربی تیم و دیوید گیل خواستم آن را به من بدهند. برای اینکه این پیراهن را به دست بیاورم یک سال صبر کردم و و اکنون صاحب این پیراهن بزرگ هستم.

رونی پا در جای پای بزرگانی چون دنیس لاو، مارک هیوز و رود فن نیستلروی گذاشته است. او گفت: "آنها همگی بازیکنان بزرگی بودند که گل های فراوانی را برای تیم منچستر به ثمر رساندند و من می دانم چه پیراهن ارزشمندی را بر تن کرده ام. تاریخ نشان می دهد که پوشیدن این پیراهن احساس بهتری به شما می دهد و مصمم تان می کند تا تلاش بیشتری برای موفقیت از خود نشان دهید".

بازیکنان بزرگ فوتبال جهان نظیر پله، پوشکاش، پلاتینی، مارادونا، باجو، زیدان و رونالدینیو پیراهن شماره "10" را بر تن کرده اند. رونی در این خصوص گفت:" واقعا اهمیت فراوانی دارد که بازیکنان برتر فوتبال جهان و بویژه بازیکنان برتر آمریکای جنوبی شماره "10" را بر تن کرده اند. امیدوارم وقتی فوتبالم را به پایان بردم مردم با احترام از من یاد کنند".

کد مطلب 615526

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