وین رونی به پیراهن شماره "10" افتخار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز آنلاین، رونی گفت: 10 همواره شماره مورد علاقه من بوده است. وقتی رود (نیستلروی) از اولدترافورد رفت این شماره به کسی نرسید تا اینکه من از مربی تیم و دیوید گیل خواستم آن را به من بدهند. برای اینکه این پیراهن را به دست بیاورم یک سال صبر کردم و و اکنون صاحب این پیراهن بزرگ هستم.

رونی پا در جای پای بزرگانی چون دنیس لاو، مارک هیوز و رود فن نیستلروی گذاشته است. او گفت: "آنها همگی بازیکنان بزرگی بودند که گل های فراوانی را برای تیم منچستر به ثمر رساندند و من می دانم چه پیراهن ارزشمندی را بر تن کرده ام. تاریخ نشان می دهد که پوشیدن این پیراهن احساس بهتری به شما می دهد و مصمم تان می کند تا تلاش بیشتری برای موفقیت از خود نشان دهید".

بازیکنان بزرگ فوتبال جهان نظیر پله، پوشکاش، پلاتینی، مارادونا، باجو، زیدان و رونالدینیو پیراهن شماره "10" را بر تن کرده اند. رونی در این خصوص گفت:" واقعا اهمیت فراوانی دارد که بازیکنان برتر فوتبال جهان و بویژه بازیکنان برتر آمریکای جنوبی شماره "10" را بر تن کرده اند. امیدوارم وقتی فوتبالم را به پایان بردم مردم با احترام از من یاد کنند".