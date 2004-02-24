تهمينه ميلاني، نويسنده و كارگردان فيلم با اعلام اين خبر به خبرنگار سينمايي "مهر"، گفت: تدوين "زن زيادي " را نيز از امروز با خانم شهرزاد پويا آغاز مي كنيم.

فيلم داستان تقابل و برخورد دو رابطه پيچيده انساني را روايت مي كند. روابطي كه به زوال خانواده ها منجر مي شود. فيلم نقدي اجتماعي است كه در آن به افراد جامعه اين شانس داده مي شود زواياي روح خود را به روي جامعه بگشايند و از ايده آل ها، خواست ها و عقده هاي سركوب شده خود حرف بزنند.

در اين داستان ما با مردي كه زنش به او خيانت كرده و زني كه شوهرش به او خيانت كرده روبرو هستيم.

بازيگران اصلي فيلم مريلا زارعي، امين حيايي، پارسا پيروز فر و السا فيروز آذر هستند و از ديگر بازيگران آن مي توان به كيكاوس ياكيده، مهدي اميني خواه، الناز فيروزآذر، آرميتا مرادي، زنديش حميدي، آزيتا رايجي، فريبا مرتضوي و نسرين شهبازي اشاره كرد.همچنين تهيه كننده اين فيلم محمد نيك بين است.

فيلمبرداري "زن زيادي "را كه روزهاي پاياني خود را پشت سر مي گذارد، فرج حيدري به عهده دارد و اسحاق خانزادي نيزصدابردار فيلم است.

طراحي صحنه و لباس اين فلم برعهده كيوان مفدم است و چهره پردازي را در اين فيلم مهري شيرازي طراحي كرده است.