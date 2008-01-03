موج سرما در نقاط مختلف استان زنجان در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه ستاد حوادث غیر مترقبه استان زنجان با اشاره به اطلاعیه ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه کشور در خصوص کاهش دمای هوا در نواحی شمالغرب کشور از همه دستگاه‌ های ذیربط خواسته شده تا آمادگی‌های لازم را برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی داشته باشند.

بر اساس این اطلاعیه از روز شبنه تا روز دوشنبه در نواحی شمال، شمالغرب و غرب کاهش دما و یخبندان خواهد بود.

در این اطلاعیه همچنین به ساکنان این مناطق برای رعایت نکات ایمنی، کشاورزان و دامداران برای حفاظت از محصولات و دام های خود و همچنین رانندگان برای انجام اقدامات ایمنی در هنگام سفر هشدار داده شده است.

همچنین رئیس واحد تحقیقات و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: ورود توده هوای سرد مدیترانه ای به استان در ابتدای هفته آینده موجب ریزش برف شدید در زنجان می گردد.

احد یاغموری افزود: بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش یابی عددی هواشناسی و عکس‌های ماهواره ‌ای نشان دهنده حرکت شرق سوی مرکز کم ارتفاع بسته سطوح میانی جو نشات گرفته از دریای سیاه و شمال دریای مدیترانه است که از روز یکشنبه با نفوذ زبانه پرفشار سطح زمین همراه خواهد شد.

وی ادامه داد: این سامانه از روز شنبه هوای استان زنجان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و منجر به ریزش برف قابل ملاحظه و از روز یکشنبه موجب کاهش محسوس دما و وقوع یخبندان خواهد شد.

مدیر کل راه وترابری استان زنجان نیز از مسدود بودن راههای ارتباطی 52 روستای این استان در پی بارش برف و کولاک خبرداد.

سید مسعود فاطمی با عنوان این که هم اکنون راهداران زنجان در تلاش جهت بازگشایی راهها مسدود شده هستند افزود: در حال حاضر 35 روستا در شهرستان ابهر، شش روستا در شهرستان خرمدره، شهرستان زنجان پنج روستا و هریک از شهرستان‌های خدابنده و طارم نیز محور مواصلاتی سه روستا مسدود است.

وی با عنوان این که هم اکنون محورهای ارتباطی اصلی استان زنجان باز است و عبور و مرور وسایط نقلیه در آن‌ها جریان دارد، به‌ رانندگان وسایط نقلیه عبوری از محورهای استان نجان توصیه کرد به دلیل برف‌گیر بودن منطقه خودروهای خود را به ‌زنجیرچرخ و دیگر وسایل ایمنی زمستانی مجهز و با احتیاط کامل رانندگی کنند.