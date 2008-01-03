مردمی کردن فعالیتهای فرهنگی از ضرورتهاست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد آرین منش بعد از ظهر امروز در نشستی با مسئولان فرهنگی مشهد گفت: ترویج فرهنگ رضوی و هویت بخشی به سیمای فرهنگی، نمادهای دینی و معماری اسلامی از رسالت های مراکز فرهنگی هنری مشهد است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان این مطلب که بیش از 60 درصد فعالیتهای فرهنگی هنری خراسان رضوی در مشهد انجام می شود، اظهار داشت: با توجه به هویتی که برای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد تعریف خواهد شد این فعالیتها باید در این مرکز رقم خورده و امکانات لازم برای اجرای آنها در اختیار این مرکز قرار گیرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در ادامه با اشاره به این موضوع که عدم موفقیت نهادهای دولتی در توسعه فرهنگی به دلیل گسترده نشدن فرهنگ در توده مردم است، گفت: مردمی کردن فعالیت های فرهنگی هنری و استفاده از ظرفیتهای مردمی در این عرصه ضروری است که شما می توانید با بستر سازی در حوزه های مختلف فرهنگی هنری در این زمینه از پتانسیل عظیم مردمی استفاده کنید.

وی همچنین از جشنواره امام رضا (ع) به عنوان یکی از افتخارات مشهد در زمینه ترویج فرهنگ رضوی یاد کرد و اظهار داشت: با توجه به موفقیت های که این جشنواره از نظر کمیت و توسعه تا کنون کسب نموده، بهتر است به مرور زمان به کیفیت خروجی ها و محصولات آن نیز توجه شود.

در ادامه این جلسه محمد کاظم دبیری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد نیز گفت: در حال حاضر دو هزار مرکز فرهنگی هنری تحت پوشش این اداره هستند که هدف ما توانمند سازی و تخصصی کردن این مراکز است.

وی همچنین از تشکیل جلسات مشترک با انجمن های مختلف فرهنگی هنری مشهد خبر داد و افزود: این جلسات به منظور آسیب شناسی، شناسایی مشکلات و ارتقا ء ساختار و فعالیت های این انجمن ها، با توجه به امکانات موجود و تعامل بین آنها برگزار می شود.