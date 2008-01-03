حمایت مسلمانان انگلیس از "لیوینگستون" به عنوان شهردار لندن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، شخصیت ها و گروههای اسلامی در لندن با صدور بیانیه ای حمایت خود را از لوینگستون در انتخابات اول ماه مه شهرداری لندن اعلام کردند.

گروهها بر این باورند که رای به لوینگستون بیشترین منافع را برای مسلمانان داراست، لذا طی نامه ای که به امضای 68 گروه و شخصیت اسلامی رسیده حمایت خود را از نامزدی وی اعلام کردند.

آنها می گویند: مواضع و سیاستهای لوینگستون در راستای حمایت از عدالت در خاورمیانه، حمایت از آزادی فلسطینیان و عقب نشینی آمریکا از عراق است.

در نامه آمده است ما در تمامی سطوح ممکن از انتخاب مجدد لوینگستون برای بار سوم به عنوان شهردار لندن حمایت می کنیم.

محمد علی مدیر اجرایی شبکه اسلام، پروفسور طارق رمضان و دلوار حسین از مرکز اسلامی لندن در بین شخصیتهایی حامی لوینگستون هستند.

گفتنی است که لوینگستون به سبب مخالفت خود با سیاستهای دولت بوش در خاورمیانه و همچنین تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس در بین مردم این کشور از شهرت ویژه ای برخوردار است.