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۱۳ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۳۳

ششمین دوره مسابقات قرآن کریم گیلان با انتخاب نفرات برتر پایان یافت

رشت - خبرگزاری مهر: ششمین دوره مسابقات قرآن کریم به همت دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان عصر روز پنجشنبه با حضور کارشناسان قرآنی مرکز و استان با انتخاب نفرات برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، دراین دوره از مسابقات که در چهار رشته قرآنی، قرائت، حفظ 15 جزء، حفظ کل و مفاهیم برگزار شد و 25 نفراز خواهران و برادران به عنوان سه نفر اول هر رشته انتخاب شدند.

امیرعباس بخشی پور، محمد جواد عاطفی و حسین فامیل آستانه در گروه سنی زیر16 سال و حسن اسماعیل پور، حسین رفیعی و سید محمد مدنی در گروه سنی بالای 16 سال در رشته قرائت، مهیار فلاح پاک دامن، ایرج حاجی زاده و محسن حسین خواه در گروه سنی بزرگسال و حسین رمضانی ثناء، رضوان بشیری در گروه سنی زیر16 سال در رشته حفظ 15 جزء مقام اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

زهرا محمدی، مریم نجفیان و سهیلا نیک فطرت در گروه سنی بزرگسال در رشته قرائت و صدیقه نظری، محدثه ایمانی و زینب شاد در گروه سنی بالای 16 سال در رشته حفظ 15 جزء و سیده زینب تقوا پوردررشته حفظ کل رتبه های برتر را کسب کردند.

در رشته های مفاهیم زهرا دژواخ، ام البنین مصطفوی مشترکا رتبه اول و نجمه فرجی پور رتبه دوم و بهرام متین پور رتبه های برتر را کسب نمودند.

این مسابقات همزمان در یک روز با شرکت 110 نفر خواهران و 130 نفراز برادران در13 بخش با هم رقابت کردند.

 

کد مطلب 615556

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