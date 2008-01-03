رئیس جدید ستاد تبصره 13 منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد همچنین از زحمات علی اکبر محرابیان در مدت تصدی مسئولیت ریاست تبصره ‪ ۱۳‬قدردانی و ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های وی در پیشگاه ذات اقدس باریتعالی ماجور بوده و در تداوم خدمت به مردم عزیز میهن اسلامی و همراهی با دولت خدمتگزار موفق و موید باشد.

سید مهدی هاشمی معاون عمرانی وزیر کشور است .

رئیس جمهوری در حکم خود خطاب به سیدمهدی هاشمی آورده است: در پی‌کناره گیری جناب آقای مهندس محرابیان و ضمن تقدیر از خدمات شایسته و ارزشمند ایشان و با استناد به اصل ‪ ۱۲۷‬قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبه مورخ ‪ ۸۶/۳/۲۶‬هیات محترم وزیران و به‌منظور اجرایی نمودن مفاد تبصره ‪ ۱۳‬قانون بودجه سال ‪ ۱۳۸۶‬و اجرای طرح حمل و نقل درون و برون شهری،به موجب این حکم جناب عالی را به عنوان " رییس ستاد تبصره ‪ " ۱۳‬منصوب می‌نمایم.

در این حکم رئیس جمهور تاکید کرده است : بدیهی است کلیه دستگاه‌های اجرایی ملزم به همکاری‌های لازم و شایسته با آن ستاد خواهند بود.