حماس و حزب الله لبنان برای خلاص شدن خاورمیانه از سلطه طلبی تلاش می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه کوران تمپو درباره تحولات آغاز سال 2008 در دیگر کشورها می نویسد که"احمد توفیق" خبرنگار این روزنامه که به ایران سفر کرده در مورد شب سال نو در تهران چنین آورده که هوای این روزهای تهران بسیار سرد شده است و این سرما شب سال نو را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است و هیچ نشانه ای از نزدیک شدن به ساعات پایانی سال 2007 و آغاز سال 2008 مشاهده نمی شود.

در ایران خصوصا در تهران تنها تعداد کمی از مردم که اکثرا مسیحی و یا ارمنی می باشند سال نوی میلادی را جشن می گیرند که البته هرکدام از این اقلیت های مذهبی مکان مخصوصی را برای برگزاری مراسم سال نوی میلادی فراهم ساخته اند. بعنوان مثال ارمنی ها این مراسم را در باشگاه آرارات تهران برگزار می کنند که البته تلاش ما برای ورود به این باشگاه بی نتیجه باقی ماند زیرا ما نتوانستیم بلیت های لازم برای شرکت در این مراسم را بدست بیاوریم.

در هر حال شب سال نوی 2008 در تهران نیز تجربه جدیدی برای ما بود تا در فضای متفاوتی این مراسم را برگزار نماییم.

- تحولات فلسطین و کنفرانس بی نتیجه آناپولیس

روزنامه کوران تمپو همچنین درباره مسائل فلسطین می نویسد هنگامی که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان در اکتبر سال گذشته از مجلس نمایندگان اندونزی دیدار نمود نظر وی درباره کنفرانس صلح خاورمیانه که قرار بود چندی بعد توسط آمریکا برگزار شود این بود که بحث خوشبینی و یا بدبینی نسبت به کنفرانس آناپولیس نیست بلکه مسئله اصلی اینست که دولت خودگردان فلسطین نباید هیچ فرصتی را برای برقراری صلح از دست دهد. اما حال همه می دانند که کنفرانس آناپلیس بجز اتلاف وقت نمایندگان 52 کشور جهان من جمله اندونزی که شجاعت رد دعوت آن کشور قدرتمند برای شرکت در این کنفرانس را نداشت، به نتیجه دیگری دست نیافت.

مقامات حماس نیز تاکید بر بی نتیجه بودن کنفرانس آناپولیس اعلام نموند که "محمود عباس" حق ندارد سخنان خود را از جانب ملت فلسطین مطرح سازد و رهبران حماس از اندونزی درخواست نمودند تا در پاسخگویی به دعوت های آمریکا بیش از پیش مراقب باشد تا مبادا جاکارتا در دام برنامه های آمریکا که مغایر با منافع و دیدگاه ملت ما می باشد، نیافتد.



"سید حسن نصرالله" دبیر کل حزب الله نیز معتقد است این احتمال که اسرائیل از طریق مذاکره و به خواست خود بیت المقدس را آزاد کند در هیچ حالتی امکان پذیر نمی باشد. زیرا اسرائیل تنها یک زبان را بیشتر نمی شناسد و آن زبان چیزی جز توسل به زور نمی باشد. "نصرالله" درباره آمریکا نیز نظر مشابهی دارد و اعلام نموده که آمریکا در هیچ صورتی حاضر نیست از خاورمیانه بعنوان منبع عظیم نفت جهان دست بکشد مگر اینکه آنان همانند ویتنام، لبنان و سومالی از این منطقه بیرون رانده شوند.

- تاثیر گذاری حماس و حزب الله

حماس و حزب الله دو جنبشی می باشند که با هدایت علماء بپا خواسته اند و دارای خط مشی ایدئولوژی مشخصی می باشند و هر دوی آنها از تشکیلات نظامی و سیاسی برخوردار می باشند. آمریکا هر دوی این جنبش ها که برای آزادی و استقلال تلاش می کنند را در لیست گروه های تروریستی قرار داده است. درست مانند گروه های آزادی خواه اندونزیایی که در زمان سلطه هلند بر اندونزی این کشور بر این جنبش ها برچسب تروریست بودن و افراطی بودن زده بود. ثبات قدم حماس در عدم مذاکره با اسرائیل بدون وجود طرح و برنامه مشخص و همچنین پیروزی حزب الله در برابر اسرائیل و موفقیت در بیرون راندن این رژیم از خاک لبنان موجب بروز یک انگیزه و روح تازه در مردم خاورمیانه شده است.



افسانه رژیم اسرائیل بعنوان سومین قدرت نظامی دنیا اینک دیگر از میان رفته است و حال شاهد آن هستیم که "سید حسن نصرالله" شیعه به قهرمان اعراب که بیشتر آنان سنی می باشند، تبدیل شده است. حماس که جنبشی سنی می باشد توسط ایران شیعه کمک و حمایت می شود و این همان تاثیرگذاری مثبتی می باشد که می تواند یگانگی را در میان کشورهای خاورمیانه ایجاد کند و باعث رعب و وحشت قدرت های خارجی در این منطقه شود تا دیگر هیچ نگرانی از بابت اختلاف میان شیعه و سنی که توسط آمریکا مطرح شده بود، وجود نداشته باشد.



آمریکا قصد دارد تا با اقدامات تفرقه افکنانه خود ملت های حاضر در خاورمیانه را از یکدیگر دور کند و در همین راستا 30 میلیارد دلار به اسرائیل و 13 میلیارد به مصر کمک مالی نموده است و طبق یک قرارداد 10 میلیارد دلاری حاضر به فروش تسلیحات ساخت خود به کشورهای عرب مانند عربستان سعودی، امان، قطر، بحرین و کویت، شده است.

آمریکا، اسرائیل و هم پیمانانشان با تفرقه افکنی در میان کشورهای خاورمیانه سعی دارند تا از اتحاد این کشورها جلوگیری و موجب وابستگی هر چه بیشتر آنان به آمریکا شوند. پس واضح است که آمریکا در پی حضور خود در خاورمیانه دو هدف کلی را دنبال می کند که یکی سلطه کامل بر منابع انرژی این منطقه و دیگری ادامه روند صلح اسرائیل و فلسطین بدون هیچگونه مسیر و هدف مشخص می باشد.

حماس و حزب الله کاملا می دانند که آمریکا و اسرائیل عمدا روند مذاکره و برقراری صلح میان اسرائیل و اعراب را طولانی ساخته اند تا بدین وسیله اعراب کنار کشیده و حاضر به پذیرش تمامی شرایط آمریکا و اسرائیل شوند و این دقیقا همان نکته ای می باشد که رهبران حماس از آن نگران می باشند و پذیرش کمک های مالی و تسلیحاتی توسط گروه فتح تحت رهبری محمود عباس این نگرانی های را بیش از پیش ساخته است.

- خاورمیانه نو



سقوط شاه ایران از قدرت و موفقیت جمهوری اسلامی در ایران، پیروزی حماس در انتخابات دموکراتیک فلسطین، شکست اسرائیل از حزب الله در جنگ 33 روزه و همچنین بدست گرفتن زمام قدرت ترکیه توسط حزب اسلامی AKP همگی باعث تغییر نقشه سیاسی خاورمیانه شده است و دقیقا همان موضوعی می باشد که موجب نگرانی آمریکا شده است و به همین دلیل این کشور سیاست خارجی خود را بر مبنای منزوی ساختن ایران که دلیل اصلی ایجاد موج تغییرات در خاورمیانه می باشد، قرار داده است. از نظرآمریکا ایران تنها قدرتی در منطقه می باشد که می تواند موجب تهدید موجودیت اسرائیل شود.

سیاست های آمریکا علیه ایران تا جایی پیش رفته است که هنگامی که آژانس بین المللی انرژی اتمی و دستگاه های اطلاعاتی خود آمریکا اتهامات مطرح شده علیه ایران را رد می کنند رئیس جمهور آمریکا به همراه اتحادیه اروپا هنوز هم در پی اعمال تحریم های جدیدی علیه ایران می باشند.



بوش در دوره دوم ریاست جمهوری خود همواره شعار خاورمیانه جدید و استقرار دموکراسی در این منطقه را سر داده و از نظر آمریکا دموکراسی در دیگر کشورها تنها در صورتی مناسب می باشد که برنده برقراری این دموکراسی گروه متمایل به آمریکا باشند و پرونده گروه FIS در الجزیره و همچنین جنبش حماس در فلسطین به خوبی بیانگر این واقعیت می باشد.



"سید حسن نصرالله" دبیر کل حزب الله لبنان دلیل دیگری نیز برای عدم اشاره به شعار برقراری دموکراسی از جانب آمریکایی ها مطرح می کند. دبیر کل حزب الله معتقد است آمریکا بخوبی می داند که دموکراسی در هر کجای منطقه خاورمیانه برقرار شود به یقین گروه های ضد و مخالف آمریکا به پیروزی خواهند رسید که نمونه بارز آن دولت جدید عراق می باشد که دارای رابطه نزدیکی با ایران می باشند و همین موضوع سبب شده است تا آمریکا به بهانه مقابله با اعضای گروه تروریستی القاعده و با کمک های مالی و تسلیحاتی خود به گروه موسوم به The Sunni Awakening Group در پی تضعیف دولت جدید عراق باشد تا جایی که چندی پیش پارلمان آمریکا طی مصوبه ای خواهان تقسیم عراق به 3 منطقه متناسب با پوشش انسانی آن مناطق شده بود.



خاورمیانه ای که اینک بطور مرحله ای و مشخص در حال شکل گیری می باشد، خاورمیانه ای مخالف با خواسته های آمریکا می باشد. در کشورهای عرب که دولت هایشان از دموکراسی فاصله بسیاری دارند نیز نشانه هایی از اعتراضات مردمی نسبت به حکومت دولت بر مردم بصورت آشکار و پنهان نمایان شده است و اینک تعدادی از این کشورها در حال استفاده از تجربیات کشورهای مسلمانی می باشند که دموکراسی در آنها برقرار گشته است که در این میان اندونزی جزء یکی از این کشورها می باشد. سال گذشته به همت تعدادی از اعضای پارلمان های کشورهای عربی بصورت مخفیانه جلسه ای میان اعضای پارلمان های کشورهای اسلامی PUIC در جاکارتا برگزار گردید.



افزایش قیمت نفت و نزدیکی آن به بشکه ای 100 دلار، کاهش ارزش دلار آمریکا شکست آمریکا در عراق و افغانستان همگی نشان از تغییرات سیستم ژئوپلیتیک دنیا دارد و این همان نکته ای است که بسیاری از روشنفکران آمریکایی به آن پی برده اند و همواره از دولت خود می خواهند در حل مسائل بین المللی بجای توسل به زود، مذاکره و تعامل را در دستور کار خود قرار دهد.



دیر یا زود خاورمیانه در مسیر خواسته های مردم خود به حرکت درخواهد آمد و ظهور قدرت های جدیدی مانند روسیه و چین به تسریع این روند کمک بسیاری خواهند نمود و حماس و حزب الله در راستای تبدیل خاورمیانه به خاورمیانه ای موافق با دیدگاه مردم خویش و آزاد از سطله طلبی ، جزء پیشگامان خواهند بود.