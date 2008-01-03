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۱۳ دی ۱۳۸۶، ۱۸:۵۴

آسمان اغلب استانهای کشور فردا نیمه ابری بتدریج ابری همراه با بارش برف است

آسمان اغلب استانهای کشور فردا نیمه ابری بتدریج ابری همراه با بارش برف است

سازمان هواشناسی اعلام کرد: آسمان استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، کردستان،کرمانشاه،لرستان، مرکزی و همدان نیمه ابری بتدریج ابری همراه با بارش برف پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آسمان استانهای خراسان جنوبی، فارس، کرمان و یزد نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران و برف ، اصفهان نیمه ابری و در پاره ای از نقاط بارش پراکنده، ایلام نیمه ابری در اواخر وقت افزایش ابر و بارش پراکنده، بوشهر ابری همراه با بارش باران و وزش باد و چهارمحال و بختیاری کمی ابری تا نیمه ابری همراه با بارش پراکنده پیش بینی می شود. 

سازمان هواشناسی برای استانهای خوزستان آسمان ابری همراه با بارش باران ، در ارتفاعات بارش برف و بتدریج کاهش ابر، سمنان آسمانی نیمه ابری در بعضی ساعات بارش پراکنده و آسمانی مه آلود، سیستان و بلوچستان آسمانی نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران و استان قم آسمانی نیمه ابری گاهی بارش پراکنده و در اواخر وقت افزایش ابر پیش بینی کرده است.

آسمان استانهای خراسان رضوی و شمالی نیمه ابری در بعضی ساعات همراه با بارش پراکنده و مه آلود، کهکیلویه و بویر احمد نیمه ابری در بعضی ساعات همراه با بارش پراکنده، گلستان نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی ، گیلان ابری در اواخر وقت بارش برف و باران، مازندران نیمه ابری در اواخر وقت ابری همراه با بارش باران وبرف و هرمزگان نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار، رعد وبرق و وزش باد خواهد بود.

همچنین آسمان استانهای تهران (با کمینه و بیشینه صفر و 6 درجه سانتی گراد) و قزوین نیز نیمه ابری در بعضی ساعات همراه با بارش پراکنده و در اواخر وقت افزایش ابر دارند پیش بینی شده است.

کد مطلب 615579

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