آسمان اغلب استانهای کشور فردا نیمه ابری بتدریج ابری همراه با بارش برف است

به گزارش خبرگزاری مهر، آسمان استانهای خراسان جنوبی، فارس، کرمان و یزد نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران و برف ، اصفهان نیمه ابری و در پاره ای از نقاط بارش پراکنده، ایلام نیمه ابری در اواخر وقت افزایش ابر و بارش پراکنده، بوشهر ابری همراه با بارش باران و وزش باد و چهارمحال و بختیاری کمی ابری تا نیمه ابری همراه با بارش پراکنده پیش بینی می شود.

سازمان هواشناسی برای استانهای خوزستان آسمان ابری همراه با بارش باران ، در ارتفاعات بارش برف و بتدریج کاهش ابر، سمنان آسمانی نیمه ابری در بعضی ساعات بارش پراکنده و آسمانی مه آلود، سیستان و بلوچستان آسمانی نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران و استان قم آسمانی نیمه ابری گاهی بارش پراکنده و در اواخر وقت افزایش ابر پیش بینی کرده است.

آسمان استانهای خراسان رضوی و شمالی نیمه ابری در بعضی ساعات همراه با بارش پراکنده و مه آلود، کهکیلویه و بویر احمد نیمه ابری در بعضی ساعات همراه با بارش پراکنده، گلستان نیمه ابری همراه با مه صبحگاهی ، گیلان ابری در اواخر وقت بارش برف و باران، مازندران نیمه ابری در اواخر وقت ابری همراه با بارش باران وبرف و هرمزگان نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار، رعد وبرق و وزش باد خواهد بود.

همچنین آسمان استانهای تهران (با کمینه و بیشینه صفر و 6 درجه سانتی گراد) و قزوین نیز نیمه ابری در بعضی ساعات همراه با بارش پراکنده و در اواخر وقت افزایش ابر دارند پیش بینی شده است.

