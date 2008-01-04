اردوی خارج از تهران تیم ملی منتفی شد / دور جدید تمرینات از روز یکشنبه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان که خود را برای انجام دیدارهای تدارکاتی پیش از حضور در مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی آماده می کند از روز یکشنبه هفته آینده دور جدید تمرینات خود را با حضور بازیکنان پرسپولیس و سپاهان و جمعی از بازیکنان برگزیده اردوی فعلی پیگیری خواهد کرد.

هم اکنون تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان در کمپ تیم های ملی فوتبال با حضور 24 بازیکن و 4 دروازه بان در حال پیگیری است که از این جمع بهترین ها به اردوی آینده این تیم دعوت می شوند. در پایان تمرین امروز 18 بازیکن برای دیدار با تیم فوتبال هانزاروستوک آلمان انتخاب می شوند که در جمع آنها 2 دروازه بان حضور خواهند داشت.

تیم ملی فوتبال کشورمان روز شنبه هفته پیش رو (فردا) در ورزشگاه آزادی برابر هانزاروستوک آلمان صف آرایی خواهد کرد و روز چهارشنبه همین هفته با تیم ملی فوتبال قطر روبه رو می شود.

بارش برف سنگین در شهر تهران باعث شده تا کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمان برای برگزاری تمرینات با مشکل مواجه شود. در همین ارتباط مربیان تیم ملی از مسئولان فدراسیون فوتبال درخواست کرده بودند تا محل برپایی اردوی تیم به خارج از تهران منتقل شود که تا این لحظه خواسته آنها مورد موافقت واقع نشد. برگزاری دیدارهای تدارکاتی با تیم های هانزاروستوک و تیم ملی قطر در استادیوم آزادی باعث شده تا ادامه تمرینات تیم ملی در خارج از تهران میسر نباشد.