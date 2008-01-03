استرالیا خواستار برگزاری شفاف انتخابات پاکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، استفان اسمیت وزیر خارجه استرالیا در بیانیه ای گفت: ما از تمامی طرفین در پاکستان می خواهیم که انتخابات روز 18 فوریه در آرامش و مسالمت آمیز برگزار شود.

پس از ترور بی نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان، شورش و درگیری سراسر این کشور را فراگرفته و روز گذشته نیز از به تعویق افتادن انتخابات به اواسط ماه فوریه خبر داده شد.

وی افزود: این انتخابات باید به طور آزاد و شفاف ساماندهی شود و به تمامی احزاب سیاسی اجازه شرکت در آن به صورت مطمئن و کامل داده شود.

رئیس جمهوری پاکستان روز گذشته به تعویق افتادن انتخابات را اجتناب ناپذیر دانست.