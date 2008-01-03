نخست وزیر هند اواسط ژانویه به چین می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه چین خبر داد که اواسط ماه جاری مانموهان سینگ به پکن سفر خواهد کرد و در این سفر مسائل مرزی تا رقابت دو قطب اقتصادی برای تامین منابع مورد گفتگو قرار خواهد گرفت.

این اولین دیدار سینگ به عنوان نخست وزیر هند از چین است که از 13 تا 15 ژانویه طول خواهد کشید و در آن اختلاف دو کشور در مورد منطقه مرزی هیمالیا که از جنگ سال 1962 باقی مانده نیز مورد گفتگو قرار خواهد گرفت.

جیانگ یو سخنگوی وزارت خارجه چین با اعلام این مطلب، ابراز امیدواری کرد که دو کشور به راه حل عادلانه در این مورد دست یابند.