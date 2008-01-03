نفرات برتر دسته های 56، 62، 69 و 77 کیلوگرم مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، رقابت های وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان کشوربا حضور 188 وزنه بردار از 28 استان کشور از روز سه شنبه 11 دی ماه درسالن وزنه برداری مجموعه ورزشی 5 مرداد شهرستان اراک آغاز شد که طی آن وزنه برداران دسته های 56، 62، 69 و 77 کیلوگرم در روز اول و دوم این مسابقات به مصاف هم رفتند.

بنابراین گزارش، در روز نخست این رقابت ها وزنه برداران دسته 56 و 62 کیلوگرم با یکدیگر به رقابت پرداختند که یعقوب پشوتنی با مجموع 220 کیلوگرم و علیرضا سیمانی با مجموع 258 کیلوگرم به ترتیب مدال طلای این دو دسته را به خود اختصاص دادند.

در دومین روز این رقابتها پس از اتمام رقابت وزنه برداران دسته های 69 و 77 کیلوگرم، میثم تاجیک وزنه بردارتهرانی با مجموع 297 کیلوگرم وعلی کیادلیری وزنه بردار مازندرانی با مجموع 335 کیلوگرم به ترتیب توانستند مدال طلای دسته 69 و 77 کیلوگرم را از آن خود کنند.

بنابراین گزارش، نتیجه نهایی این دیدارها به شرح زیر است:

دسته 56 کیلوگرم:

1-یعقوب پشوتنی از بوشهر:

یکضرب : 100 کیلوگرم ، دوضرب :120 کیلوگرم ، مجموع : 220 کیلوگرم

2-نادر امیری از مرکزی:

یکضرب : 100 کیلوگرم ، دوضرب :110 کیلوگرم ، مجموع : 210 کیلوگرم

3-حسین حمزه سقائی:

از آذربایجان شرقی یکضرب : 93 کیلوگرم ، دوضرب :112 کیلوگرم ، مجموع : 205 کیلوگرم

دسته 62 کیلوگرم:

1- علیرضا سیمانی از بوشهر:

یکضرب : 117 کیلوگرم ، دوضرب : 141 کیلوگرم ، مجموع :258 کیلوگرم

2- ابوالفضل بادکوبه ای از مرکزی:

یکضرب : 117 کیلوگرم ، دوضرب : 140 کیلوگرم ، مجموع : 257 کیلوگرم

3- حسین بهارلویی از اصفهان:

یکضرب :115 کیلوگرم ، دوضرب : 135 کیلوگرم ، مجموع : 250 کیلوگرم

دسته 69 کیلوگرم:

1- میثم تاجیک از تهران یکضرب : 135 کیلوگرم ، دوضرب : 162 کیلوگرم ، مجموع :297 کیلوگرم

2- مهدی دری از ایلام یکضرب : 137 کیلوگرم ، دوضرب : 160 کیلوگرم ، مجموع : 297 کیلوگرم(اختلاف وزن)

3- مسعود محرابی از گیلان یکضرب :135 کیلوگرم ، دوضرب : 160 کیلوگرم ، مجموع : 295 کیلوگرم

دسته 77 کیلوگرم:

1- علی کیادلیری از مازندران:

یکضرب : 150 کیلوگرم ، دوضرب : 185 کیلوگرم ، مجموع :335 کیلوگرم

2- حمید الهیاری از آذربایجان شرقی:

یکضرب : 145 کیلوگرم ، دوضرب : 168 کیلوگرم ، مجموع : 313 کیلوگرم

3- هادی رضوی از مرکزی:

یکضرب :140 کیلوگرم ، دوضرب : 167 کیلوگرم ، مجموع : 307 کیلوگرم

وزنه برداران دسته 85 و 94 کیلوگرم امروز و وزنه برداران دسته های 105 و 105+ کیلوگرم فردا با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

مسعود قاسمی سرمربی تیم ملی نوجوانان و جوانان کشورمان به همراه بهمن زارع سرمربی تیم ملی بزرگسالان از روز گذشته در سالن مسابقات حضور یافتند تا وزنه برداران مستعد را شناسایی و به اردوی تیم ملی جوانان دعوت کنند.