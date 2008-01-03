52 فرد مسلح در پاکستان بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این بازداشت ها در پی بمب گذاری 28 دسامبر گذشته روی داد که در آن هشت نفر از جمله یک عضو حزب حاکم به ریاست پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان کشته شدند.



ارتش پاکستان در بیانیه خود اعلام کرد که این افراد مسلح صبح امروز در جریان عملیات جستجو در منطقه "شاکاردارا" بازداشت شدند.

برپایه این گزارش، ارتش پاکستان اواخر ماه نوامبرحمله گسترده ای را برای بازپس گیری منطقه گردشگری و توریستی سوات آغاز کرد که بخش بزرگی از آن از تابستان گذشته در کنترل افراد مسلح تندرو است.

این بیانیه افزود: ارتش موفق به بیرون راندن افراد مسلح و قتل 300 نفر از آنها شده است.