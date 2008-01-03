  1. بین الملل
  2. سایر
۱۳ دی ۱۳۸۶، ۱۸:۳۵

52 فرد مسلح در پاکستان بازداشت شدند

ارتش پاکستان امروز اعلام کرد که 52 فرد مسلح در منطقه وادی سوات در ایالت سرحد در شمال غربی این کشور بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این بازداشت ها در پی بمب گذاری 28 دسامبر گذشته روی داد که در آن هشت نفر از جمله یک عضو حزب حاکم به ریاست پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان کشته شدند.

ارتش پاکستان در بیانیه خود اعلام کرد که این افراد مسلح صبح امروز در جریان عملیات جستجو در منطقه "شاکاردارا" بازداشت شدند.

برپایه این گزارش، ارتش پاکستان اواخر ماه نوامبرحمله گسترده ای را برای بازپس گیری منطقه گردشگری و توریستی سوات آغاز کرد که بخش بزرگی از آن از تابستان گذشته در کنترل افراد مسلح تندرو است.

این بیانیه افزود: ارتش موفق به بیرون راندن افراد مسلح و قتل 300 نفر از آنها شده است.

کد مطلب 615596

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها