تمرین امروز تیم ملی در زمین شماره 2 کمپ برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، در این تمرین که از ساعت 14:30 آغاز شد و به مدت 90 دقیقه به طول انجامید، بازیکنان به مرور تمرینات تاکتیکی و بازی درون تیمی پرداختند.

برپایه این گزارش، این تمرین همچنان در غیاب علی کریمی و جواد کاظمیان برگزار شد. بر اساس اعلام مسئولان اردوی تیم آنها امشب وارد تهران می شوند که با این شرایط در دیدار با هانزاروستوک غایب بوده و از مرحله دوم تمرینات تیم ملی به جمع نفرات حاضر در این اردو اضافه خواهند شد.

در تمرین عصر امروز بازیکنان ابتدا با انجام حرکات پا به توپ و انجام تمرین آقا وسط بدن های خود را گرم کردند و سپس به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند. مرحله آخر تمرین هم به بازی درون تیمی اختصاص داشت که گل های زیادی بین دو تیم رد و بدل شد.

همچنین در پایان تمرین مجتبی جباری و سیدمهدی رحمتی که از مصدومیت جزیی رنج می برند، زیر نظر سعید آلوسی عضو کادرپزشکی تیم ملی به تمرینات هیدرو درمانی پرداختند.

آخرین تمرین تیم فوتبال کشورمان پیش از دیدار با هانزاروستوک عصر فردا برگزار می شود که در صورت مساعد بودن وضعیت جوی، این تمرین در زمین اصلی ورزشگاه آزادی انجام خواهد شد.

تیم ملی فوتبال کشورمان در نخستین دیدار تدارکاتی خود پیش از آغاز رقابت های مقدماتی جام جهانی، عصرروز شنبه هفته آینده در ورزشگاه آزادی پذیرای تیم فوتبال هانزاروستوک آلمان خواهد بود.