188 پروژه ملی و استانی در شهرستان چناران در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، محمدی جواد محمدی زاه ظهر امروز در حاشیه بازدید از پروژه های در دست احداث شهرستان چناران در جمع خبرنگاران گفت: تمامی طرح های توسعه در منطقه چناران باید با تاکید بر فناوری های نوین باشد تا به محیط زیست کمترین آسیب وارد آید.

استاندار خراسان رضوی افزود: اولویت استقرار صنایعی که در آینده در منطقه چناران مستقر خواهند شد با صنایع پاک و دارای فناوری برتر است تا موجب ارتقای علمی و کیفی منطقه شوند.

وی با بیان اینکه رشد اعتبارات چناران در اجرای پروژه های عمرانی نسبت به سال گذشته بسیار مناسب بوده است، تصریح کرد: با توجه به پیشرفت فیزیکی 5/87 درصدی پروژه های مصوب سفر هیئت وزیران در شهرستان چناران و پیشرفت 55 درصدی پروژه های استانی به نظر می رسد توان مدیریتی شهرستان در جهت اجرای این پروژه ها به کار گرفته شده است.

محمدی زاده ادامه داد: 188 پروژه ملی، استانی و سفر رئیس جمهور در منطقه در حال اجراست که شامل 169 پروژه استانی، 18 پروژه از منابع سفر رئیس جمهور و یک پروژه از اعتبارات ملی است از مجموع این پروژه ها تنها سه پروژه نیمه تمام است که این مسئله بیانگر موقعیت مناسب شهرستان است.

وی با اعلام این که تا کنون 40 هزار واحد مسکونی در شهرستان چناران کلنگ زنی شده است گفت: پیش بینی ما کلنگ زنی بیش از صد هزار واحد مسکونی در منطقه با اولویت شهر جدید گلبهار است که مقدمات آن در حال بررسی است.

محمدی زاده با اشاره به ضرورت تاسیس پایانه مسافربری در شهرستان چناران اظهار داشت: در حال حاضر طرحهای احداث ورزشگاه و پیست دو و میدانی، طرح نوسازی فاضلاب شهرستان و احداث چهار مجتمع آبرسانی روستایی از طرف دستگاه ها پیشنهاد شده که در دست بررسی است.