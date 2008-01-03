ثبت اسناد و املاک نیازمند نگاه های نوین است

به گزارش خبرنگار مهردر شیراز، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شامگاه پنجشنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید سازمان ثبت اسناد و املاک استان فارس با بیان اینکه امروزه دیگر از هیچ مدیریتی در سازمان حرکتهای انفعالی قابل پذیرش نیست، افزود: دیگر نمی توان هزینه و اعتبارات را صرف اقدامات و حرکتهایی کنیم که سالها پیش در دنیا کارایی خود را از دست داده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کشور در تمام بخشها به ایجاد تحول و فضاهای جدید و نو متناسب با تحولات دنیا نیاز دارد که این امر در قالب برنامه ریزی محقق خواهد شد.

امیری در بخش دیگری از سخنان خود تحقق امنیت ملی را بر مبنای چهار ستون فرهنگ، اقتصاد، قدرت نظامی و قدرت سیاسی دانست و افزود: در این مابین اقتصاد یک ستون جدانشدنی امنیت ملی محسوب می شود و باید در نظر داشت که این ستون ارتباط مستقیمی با فساد دارد.

وی تصریح کرد: در کشور برای رشد این بخش با شرایط سخت و سنگینی مواجه هستیم که باید در راستای موفقیت اقتصاد و دیگر بخشها مانند فرهنگ، اجتماعی و... حرکتهای آهسته و پیوسته را مد نظر داشته باشیم.

در ادامه مراسم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک استان فارس نیز ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در این سازمان طی مدت گذشته گفت: در تمام شهرستانهای استان تمام پرونده ها تعیین تکلیف شده و فقط در شهرستان شیراز نیز هشت هزار پرونده باقی مانده که به طور فوق العاده در حال رسیدگی است.

حجت الاسلام موسی احمدی ادامه داد: امسال برای 600 هزار هکتار اراضی ملی سند صادر شده و پرونده 300 هزار هکتار نیز در دست اجرا قرار دارد.

وی با اشاره به طرح کاداستر نیز یادآورشد: در شیراز و شهرستانهای کازرون، فسا، مرودشت، سپیدان و استهبان این طرح به طور کامل در دست اجراست و در شهرستان لامرد نیز به زودی آغازمی شود.

در ادامه مراسم ساختمان جدید سازمان ثبت اسناد و املاک استان فارس در خیابان ایمان با مساحتی حدود دو هزار و 15متر مربع و اعتباری حدود 22 میلیارد و 259 میلیون ریال افتتاح شد.