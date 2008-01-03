المالکی با براون در لندن دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، نوری المالکی در دیدار امروز خود با گوردون براون نخست وزیر انگلیس شماری از مسائل مورد علاقه بویژه مسئله اتباع انگلیسی ربوده شده از شش ماه پیش درعراق را بررسی کرد.



سخنگوی براون گفت که دوطرف در این دیدار پیشرفت حاصله در مسیر فرایند آشتی میان گروههای سیاسی عراق و مسائل مربوط به بازسازی اقتصاد این کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.



برپایه این گزارش، نخست وزیر انگلیس در اظهارات گذشته خود بر ضرورت آزادی پنج تبعه انگلیسی ربوده شده در عراق تاکید کرده بود.

ربایندگان پنجم ماه دسامبر گذشته نوار ویدئوی گروگان های خود را منتشر کرده و در آن تهدید کردند که درصورت عدم خروج نیروهای انگلیسی از عراق این گروگانها را خواهند گشت.



این پنج نفر در 29 ماه مه گذشته از مقر وزارت دارایی عراق توسط 40 فرد ملبس به یونیفورم نیروهای پلیس عراق ربوده شدند.

شایان ذکر است، نخست وزیر عراق هم اکنون برای اجرای برخی آزمایشات پزشکی در لندن به سر می برد.