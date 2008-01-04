حضور حداکثری مردم در انتخابات بیمه کردن دستاوردهای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عیسی فرهادی ظهر امروز در نشست شورای اطلاع رسانی خراسان جنوبی شرکت در انتخابات را یک وظیفه شرعی و دینی دانست و تصریح کرد: اهمیت انتخابات مجلس هشتم به حدی است که مقام معظم رهبری از آن به عنوان بزرگترین واقعه سال 86 یاد کرده است.

وی با اشاره به اینکه حضور مردم در صحنه های مختلف نظام از هر دستاورد علمی، فرهنگی و.. مهمتر است، خاطرنشان کرد: با افزایش مشارکت مردم در انتخابات، دستیابی به برنامه ها و اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی آسان تر خواهد شد.

فرهادی انتخاب اصلح رامهمترین رکن در انتخابات عنوان نمود و یادآور شد: با گذشت 27 سال از پیروزی انقلاب و حضور گسترده مردم در بیش از 25 انتخابات نباید شاهد جنبه آزمون و خطا در این انتخابات باشیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص انتخاب اصلح اظهار داشت: مردم باید در انتخابات، خودشان تصمیم گیرنده باشند و معیارهایی اعم از وفاداری به ارزشها، حافظ منافع ملت بودن، حامی نظام و مردمی بودن را در انتخاب خود مورد توجه قرار دهند.

وی افزود: از آنجا که مجلس منشأ آرامش، تصمیمات و فعالیت های مثبت است لذا مردم برای انتخاب اصلح باید منطقی عمل کنند و احساسات و مسائل حزبی را کنار بگذارند.

به گفته فرهادی، باید با انتخاب اصلح مردم، هماهنگی ویژه در راستای استمرار بین نظام، دولت و ملت مانند گذشته ادامه یابد.

رئیس شورای اطلاع رسانی خراسان جنوبی به موقعیت ویژه ایران در سطح دنیا اشاره کرد و اذعان داشت: در حال حاضر دشمن بیش از هر زمانی به دنبال ایجاد تفرقه بین مردم کشورمان است.

دبیر شورای اطلاع رسانی خراسان جنوبی نیز در این جلسه ضمن تأکید بر فراهم نمودن شرایط لازم جهت حضور حداکثری مردم در انتخابات خاطر نشان کرد: کمیته هایی اعم از کمیته اخبار و اطلاع رسانی، کمیته برنامه ریزی و تصمیم گیری و کمیته آسیب شناسی و اطلاعات برای برگزاری انتخابات مجلس هشتم در شورای اطلاع رسانی استان تشکیل شده است.

ابوالفضل نوفرستی با بیان اینکه اخبار مربوط به انتخابات در شورای اطلاع رسانی استان بررسی و آسیب شناسی می شود ابراز امیدواری کرد: ماحصل بررسی های شورای اطلاع رسانی استان منافع نظام و مردم خراسان جنوبی را در پی داشته باشد.

در پایان نشست شورای اطلاع رسانی خراسان جنوبی، اعضای جلسه به ارائه پبشنهادات در خصوص برگزاری باشکوه انتخابات پرداختند.