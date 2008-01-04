به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز اطلاعات فردی و دریافت‌های شخصی نویسندگان را برای خلق اثری در موضوع انقلاب کافی ندانست و گفت: وقتی نویسنده تنها به دریافت‌ها و اطلاعات خود متکی باشد، حاصل کار در جذب مخاطب موفقیت نخواهد داشت ولی پژوهش درباره انقلاب برای نویسندگان در خلق آثار بسیار مفید است و نویسنده با حجم اطلاعات فراوان در بسط و گسترش داستان موفق‌تر عمل خواهد کرد.

وی ادامه داد: برخی نویسندگان تنها رخدادهای پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 را جزو ادبیات انقلاب می‌دانند، در حالی که تمام اتفاقاتی که منجر به پیروزی انقلاب و بعد از آن حتی تا به امروز شده است، زیرشاخه ادبیات انقلاب محسوب می‌شود.

معاون فرهنگی ارشاد، خط کشی میان ادبیات انقلاب و دفاع مقدس را نادرست خواند و گفت: یکی از علل اصلی جنگ تحمیلی، انقلاب اسلامی بود. پس چگونه می‌توان این دو رخداد مهم را از هم جدا کرد.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان از راه‌های مختلف قصد تضعیف اراده مردم ایران را داشتند. تمام این وقایع در طول این سال‌ها اگر در آثار نویسندگان آمده باشد جزو ادبیات انقلاب است.

محسن پرویز ادامه داد: در حوزه کودک و نوجوان خوشبختانه نسبت به بزرگسال آثار بهتری خلق شده و امید است این راه ادامه داشته باشد و ادبیات بزرگسال انقلاب نیز به خوبی به شکوفایی برسد.

وی ضمن با بیان اینکه در ادبیات انقلاب کار دشواری در پیش داریم، خاطرنشان کرد: در ادبیات انقلاب در همه حوزه‌ها به انرژی بیشتر و حمایت دو چندان مسئولان نیازمندیم تا ادبیات انقلاب دچار تحولی شگرف شود.