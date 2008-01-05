جایزه جهانی نوآوران عرب به شاعر عراقی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، فایق در گفتگویی اعلام کرد که برای دریافت جایزه نوآوران جهان در سال جاری برگزیده شده است.

هر ساله انجمن بین المللی مترجمان و زبان شناسان عرب در قطر جوایزی را به برخی نویسندگان، شاعران و مترجمان فعال سراسر جهان که به نوآوری در حوزه های علم، اندیشه و دفاع از حقوق بشر می پردازند، اهدا می کند که این انجمن در سال جاری فینوس فایق را شایسته دریافت جایزه نخست خود دانسته است.

فینوس فایق در این باره گفت: خوشحالم از اینکه برای دریافت این جایزه جهانی انتخاب شده ام. این دومین جایزه من از نهادهای بزرگ عربی است که در حوزه اندیشه و در گستره ای بین المللی فعالیت می کنند. بار نخست از جانب موسسه "عنقا" جایزه ای به من داده شد و این بار نیز از طرف موسسه عربی دیگری که این برای من افتخاری بزرگ است.