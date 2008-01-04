آغاز کنگره ششم حزب جوانان ایران اسلامی با پیام خاتمی

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین افتتاحیه این کنگره که در تالار حرکت تهران در حال برگزاری است، علاوه بر اعضای حزب جوانان ایران اسلامی، شخصیت های سیاسی همچون سید عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات و رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم، سید محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، صفدر حسینی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت، اسحاق جهانگیری عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، مجید انصاری عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز و سید حسین موسوی تبریزی رئیس خانه احزاب حضور دارند.

آیت الله توسلی رئیس دفتر امام خمینی (ره) که از وی به عنوان نامزدهای اصلاح طلبان برای انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری در تهران یاد می شود، برخی اعضای حزب همبستگی، عبدالله ناصری سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، سید ناصر قوامی و قدرت الله علیخانی نمایندگان سابق و فعلی مجلس شورای اسلامی و همچنین برخی فعالان سیاسی اصلاح طلب از دیگر حاضران در کنگره ششم حزب جوانان ایران اسلامی هستند.

