تاکید استاندار تهران بر صیانت حداکثری از آرای مردم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری صبح جمعه در جمع خبرنگاران، با تشریح وضعیت شروع فرآیند رأی گیری در استان تهران اظهار کرد: در برگزاری انتخاباتی که از اسفندماه سال ۱۴۰۲ تاکنون برگزار شد، بهره گیری از چهار راهبرد مهم «امنیت»، «سلامت»، «رقابت» و «مشارکت» در حوزه انتخابات هدف گذاری شد، که بحمدالله در این فضای آزمون سیاسی عمومی که برای مردم فراهم شده شاهد یک تحول اساسی در حوزه سیاسی کشور هستیم.

استاندار تهران با بیان اینکه در این استان برای برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۶ هزار و ۶۹۶ شعبه اخذ رأی پیش بینی شده است، گفت: از این تعداد ۳ هزار و ۸۵۰ شعبه مربوط به شهر تهران و مابقی در سطح شهرستان‌های استان مستقر هستند که ۴۹۲ شعبه اخذ رأی سیار می‌باشند و در بیمارستان‌ها و مراکز عمومی که دسترسی به صندوق‌های ثابت وجود ندارد استقرار یافته اند.

فخاری در تشریح اقدامات جهت ارتقای چگونگی سطح صیانت از آرا عنوان کرد: در این دوره از انتخابات، فرصتی برای نمایندگان کاندیداها فراهم شده تا با حضور در پای صندوق‌ها، نظارت خودشان را به نمایندگی از کاندیداهای محترم برای اثبات سلامت و صیانت از آرا داشته باشند.

وی بیان کرد: در راستای صیانت حداکثری از آرای مردم ۷۰۱۰ نفر به نمایندگی از کاندیداها در شعبه‌ها حاضر هستند تا با نظارت کافی اثبات شود، انتخابات با صیانت و سلامت کامل در حال تحقق است.

استاندار تهران در خصوص مشارکت مردم از ابتدای صبح در پای صندوق‌های رأی اظهار کرد: از ساعت ۸ و نیم صبح شاهد روند شتاب مردم برای حضور در پای صندوق‌های بودیم و بر همین اساس این حضور نسبت به هفته قبل رشد ۲۰ درصدی را نمایان کرده که نشان از حرکت و اراده جدید سیاسی مردم است.

فخاری در ادامه ضمن تقدیر از همه عوامل و دستگاه‌ها برای فراهم آوری موضوعات زیرساختی مثل آب و برق و خطوط ارتباط پایدار که آرامش و آسایش مردم را رقم می‌زنند، عنوان کرد: ۱۰۰ هزار نفر از عوامل اجرایی در کار برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در استان تهران مشارکت دارند.

وی در ادامه در خصوص صندوق‌های سیار نیز اظهار کرد: در این راستا طبق سه دوره انتخابات برگزار شده یک خط مسیر داریم که طبق آن صندوق‌ها ارسال می‌شوند و در این خصوص هیچ نگرانی وجود ندارد و در صورت بروز مشکل عزیزان می‌توانند با استانداری تهران تماس بگیرند.