وحدت در رؤیت هلال ماه با شرع و عقل تعارض دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط ، دکتر صالح بن زابن مرزوقی دبیرکل مجمع فقه اسلامی اظهار داشت: کسانی که می‌گویند دو روز آغاز ماه مبارک رمضان و عید فطر باید در کشورهای اسلامی یک روز تعیین شود، از نظر شرعی و عقلی نادرست می‌گویند.

وی با اشاره به نظر عده زیادی از علمای عربستان مبنی بر وحدت رؤیت هلال ماه و تعیین روز عید و آغاز ماه مبارک رمضان افزود: شورای فقه اسلامی معتقد است که هیچ نیازی به وحدت جهان اسلام برای اعیاد اسلامی جود ندارد، زیرا این وحدت به معنای انسجام و اتحاد آنها نیست که برخی از علما آن را مطرح می‌کنند. این مسئله منجر می‌شود مسئله اثبات رؤیت هلال ماه و نقش شورای فتوا در کشورهای اسلامی نادیده گرفته شود .

صالح مرزوقی با تأکید بر اینکه بر اساس توافق علمای مسلمان قدیم و معاصر اینگونه مطرح شده که روزی که مردم در مکه روزه می‌گیرند یا عید فطر آنها می‌باشد، ممکن است در شهر دیگری شب باشد. پس چگونه می‌توان وحدت ماه رمضان یا عید را اعلام کرد؟

وی با تأکید بر اینکه مسلمانان کره زمین امسال عید قربان را طی سه روز جشن گرفتند، یادآور شد: این مسئله به اختلاف آنها در رؤیت هلال ماه باز می‌گردد که برخی چهارشنبه مانند عربستان، برخی دیگر پنج شنبه مانند مالزی و برخی هم مانند شیعه لبنان و هند جمعه را عید قربان اعلام کردند.

دبیرکل مجمع فقه اسلامی در ادامه تصریح کرد: برخی از اندیشمندان جهان اسلام خواستار وحدت همه کشورهای اسلامی شدند که آن را عربستان اعلام کند، اما اعلام واحد از سوی عربستان کشورهای دیگر را با مشکل مواجه می‌کند و از نظر شرعی و عقلی نیز در تعارض قرار می‌گیرند.