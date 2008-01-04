ایران در 7 زمینه علمی رتبه اول منطقه را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی امروز در مراسم یازدهمین یادواره شهدا و نکوداشت جلوه های ایثار دانشجویی کشور در مشهد الشهدای هویزه با بیان این مطلب افزود: یقین داریم که موفقیتهای علمی ایران بر اساس روحیه خودباوری و خود اتکایی است که در جوانان ما وجود داشته و اندیشمندان و اعضای هیئت علمی آنها را باور کرده اند.

وی با بیان اینکه جوانان دانشجو همواره باید به قرآن عزیز توسل جویند، افزود : دانشجویان انس با قرآن و عترت را گرامی داشته و به آن متعهد باشند و نسبت به سرنوشت خود در این مقطع کنونی مسائل و روابط جهانی حساس باشند.

زاهدی عنوان کرد : دشمن و استکبار از این که این مملکت بتواند به استقلال کامل در عرصه های مختلف دست پیدا کند روی خوشی ندارد و مرتب مشغول توطئه است.

وزیر علوم در ادامه افزود: جوان عزیز دانشجوی ما با هوشیاری و بیداری همانطور که تاکنون در صحنه بوده اند و توطئه ها راخنثی کرده، مبارزه ای فرهنگی و علمی و فناوری را آغاز کنند و به یقین نتیجه این حرکت همان عظمت، استقلال، خوداتکایی و خودباوری مردم ایران اسلامی خواهد بود.

زاهدی با بیان اینکه از توطئه دشمنان نمی هراسیم، خاطرنشان کرد: با دسیسه های دشمنان ما مصمم تر می شویم تا برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی پرتلاش تر از گذشته پای کار بیایستیم.

وزیر علوم گفت : ما با وحدت ملی در توسعه و تعالی کشورمان همان طور که از شعارهای دولت نهم نیز است، کوشا خواهیم بود و نه تنها به قله های درخشان ایران اسلامی خواهیم رسید بلکه به فضل الهی تاثیر گذاری تمدن سازی بزرگ اسلامی در جهان را رقم خواهیم زد.

وی اضافه کرد: با توجه به جایگاه مناسبی که ایران اسلامی در جهان پیدا کرده است، بسیاری از کشورها نه تنها به دنبال ایجاد روابط حسنه با ما هستند بلکه دست برای همکاری و نیاز هم به مسائل فرهنگی هم در عرصه علمی و فناوری به کشور ما دراز کرده اند.

وزیر علوم گفت: امروز جوان ایرانی به خصوص جوانهای بسیجی که قشر وسیعی را جوانان را در بر می گیرند باید آماده باشند تا نه تنها در کشور به کار و رونق امور بپردازند بلکه باید پاسخگوی بسیاری از کشورهای جهان باشند و انشا الله این زودی محقق خواهد شد.

یازدهمین یادواره شهدا و نکوداشت جلوه های ایثار دانشجویی کشور امروز با حضور وزرای علوم و بهداشت در مشهد الشهدای هویزه افتتاح شد.