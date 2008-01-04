اعمال محدودیت استفاده از ویدئوهای اینترنتی برای کاربران چینی

به گزارش خبرگزاری مهر، تصمیم دولت چین درخصوص اعمال محدودیت بر استفاده کاربران این کشور از ویدئوهای اینترنتی، آن دسته از کاربرانی که به ارسال ویدئو بر روی سایت های مختلف اینترنتی اقدام می کنند را نیز شامل می شود.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، این محدودیت جدید درخصوص سایتهای تحت اداره شرکتهای دولتی اعمال خواهد شد.

هنوز معلوم نیست که این اعمال محدودیت جدید چگونه سایتهایی نظیر YouTube و سایر سایتهای ارائه کننده ویدئویهای اینترنتی که در چین سرویس دهی می کنند تحت تاثیر قرار خواهد داد.

این قوانین جدید از 31 ژانویه 2008 اعمال شده و مورد موافقیت رادیو و تلوزیون دولتی چین و همچنین وزارت صنایع اطلاعاتی این کشور نیز قرار گرفته است.