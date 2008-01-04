برقراری امنیت مسئولیت نیروهای عراقی است نه بیگانگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، نوری المالکی پس از دیدار با گوردون براون همتای انگلیسی خود در شهر لندن به خبرنگاران گفت : ما در سال 2007 میلادی تا حد زیادی موفق بودیم و همچنان بر پیگرد و تعقیب قانون شکنان پافشاری داریم.



وی افزود: برقراری امنیت، ما را در برابر تعهد و مسئولیت دیگری که همان توسعه و گسترش خدمات رسانی به مردم است، قرار می دهد.

المالکی درپاسخ به سئوال الشرق الاوسط درباره احتمال درخواست دولت وی از نیروهای انگلیسی برای باقی ماندن در عراق بعد از پایان دوره ماموریت کنونی آنها در پایان سال جاری میلادی گفت: ما به توسعه و تحول نیروهای خود و بالابردن توانمندی و تجهیز تسلیحاتی بیش از پیش آنها معتقدیم که این روند روز به روز درحال توسعه است.



وی تاکید کرد: مسئولیت نیروهای ما این است که این وظایف را برعهده گیرند، قدردان نیروهای ائتلاف هستیم که به اندازه کافی مشارکت کردند، اما ماموریت تنها از آن ماست و ماموریت دیگران نیست.



المالکی گفت : خروج نیروهای چند ملیتی به طور تدریجی ازعراق "تاثیری منفی نخواهد داشت و هم اکنون دستگاههای امنیتی ما ثابت کرده اند که به تنهایی قادر به کنترل امنیت و مقابله با القاعده و قانون شکنان بوده اند".