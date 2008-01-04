اسحاق جهانگیری وزیر سابق صنایع و معادن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخابات مجلس هشتم و برنامه های اصلاح طلبان برای این انتخابات گفت: این دفعه اساسا محور اصلی اصلاح طلبان اقتصادی است چرا که دلیل نگرانی های مردم اکثرا اقتصادی است.

وی که از او به عنوان یکی از کاندیداهای اصلاح طلبان یاد می شود، تاکید کرد: چهره هایی که وارد مجلس می شوند باید چهره هایی باشند که بتوانند این نگرانی ها را برطرف بکنند و راه حل های دقیقی برای حل مسائل اقتصادی داشته باشند.

عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی در پاسخ به این سئوال که در اولویت قرار گرفتن مسائل اقتصادی به معنای از دستور خارج شدن توسعه سیاسی از سوی اصلاح طلبان است اظهار داشت: نمی توان اینگونه تفسیر کرد اما در این مقطع مسائل اقتصادی اولویت اول مردم است.

اسحاق جهانگیری درباره کانیداتوری خود نیز خاطر نشان کرد :حتما از تهران کانیددا می شوم و نه شهر دیگری و احتمال زیاد فردا (شنبه) برای کاندیداتوری ثبت نام می کنم.