شناخت عاشورا مستلزم تبدیل آن به عاملی هدایتگر و تکامل بخش است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام فرزانه در خطبه های نماز جمعه امروز مشهد عنوان داشت: عاشورا به دلیل دارا بودن عنصر امر به معروف و نهی از منکر بعد از بعثت پیامبر بزرگترین حادثه اسلام است و معرفت از آن کار ساده ای نیست بلکه نیازمند نگاهی عمیق و جستجوگر است.

وی گفت: امر به معروف و نهی از منکر باید بر پیشانی هیئتها و جلساتی که در شهرها و روستا ها وجود دارند خودنمایی کند و سخنرانیها، مداحیها و گریه های ما باید نشان دهنده این امر باشد.



وی با بیان این مطلب که عاشورا پرچم احساس مسئولیت را بلند کرده کرده است، تاکید کرد: شرکت در مراسم امام حسین (ع) باید موثر باشد و مسئولیت پذیری فرد را در زندگی افزایش دهد و اگر چنین نشود منبر عاشورایی نیست.



حجت الاسلام فرزانه با اشاره به پیش رو داشتن هفته امر به معروف و نهی از منکر عدم شناخت صحیح از دین را موجب فاصله گرفتن از اسلام دانست و گفت: سازمان مجاهدین خلق، القاعده، طالبان و وهابیت نمونه کسانی هستند که در معرفت دینی خویش اشتباه کردند و از اسلام دور شدند.



وی مهمترین معروفات در جوامع اسلامی را عدالت، پاکدامنی، عفت، اتحاد، انسجام و خدمت به مردم دانست و خاطر نشان کرد: ظلم و ستم، تبعیض، لاابالی گری، عدم رعایت حریمها و نا امید کردن مردم در برابر دشمن از بارز ترین مصداق های منکر است.



