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۱۴ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۱۹

تصویب ساماندهی بافت فرسوده هفت شهر آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: در شصت و هفتمین جلسه کارگروه شهرسازی و معماری آذربایجان غربی ساماندهی و بهسازی محدوده بافت فرسوده هفت شهر استان تصویب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه ، در این جلسه که صبح امروز با حضور معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی و جمعی از مدیران اجرایی برگزار شد 499 هکتار از محدوده شهرهای شاهین دژ، تکاب، سردشت، محمدیار، ایو اوغلی، ربط و سیمینه به عنوان بافت فرسوده شناسایی و تصویب شد.

بر اساس این مصوبه زمینه حضور سرمایه گذاران و انبوه سازان بخش خصوصی برای ساماندهی و احیاء بافتهای فرسوده و استفاده از تسهیلات کم بهره بانکی در این بخش آماده شد.

همچنین در ادامه این جلسه با تغییرات کاربردی بخشی از طرح های هادی 12 روستای استان و تغییر بخشی از طرح ناحیه ارومیه برای احداث سومین مجتمع نمایشگاه اتومبیل توسط شهرداری ارومیه به منظور ساماندهی و خروج بنگاههای فروش اتومبیل از داخل شهر موافقت شد.

در خاتمه این نشست در خصوص ساماندهی بافت های فرسوده شهرهای مذکور بحث وتبادل نظر شد.

کد مطلب 615892

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