امیرحسین شریفی درباره کیفیت پائین برخی فیلمهای تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: "به نظرم تولید فیلم تلویزیونی اتفاقی مثبت است، اما باید با برنامهریزی و نظارت جدیتر دنبال و فیلم تلویزیونی در سطح فیلمهای سینمایی به لحاظ نوع فیلمبرداری، دکوپاژ، بازیگران و ... تولید شود. متاسفانه برخی فیلمها در گذشته تولید شده و حالا پخش میشود که کیفیت لازم را ندارند."
وی خاطرنشان ساخت: "قبول دارم کیفیت برخی فیلمهای تلویزیونی پائین است، حتی پخش این نوع فیلمها لطمه بزرگی به تلویزیون میزند، چرا که مردم دیگر علاقهای به دیدن فیلمهای ایرانی نخواهند داشت و آن را پس میزنند. شخصاً در گذشته انتظار روزهای جمعه را میکشیدم تا یک فیلم خوب ایرانی ببینم، ولی الان اینطور نیست."
تهیهکننده فیلمهای تلویزیونی "اوهام" و "ستارههای سوخته" در پاسخ به این سئوال که آیا تعجیل فیلمسازان در ساخت فیلم تلویزیونی به فشار صدا و سیما برمیگردد یا تهیهکنندگان، توضیح داد: "تعجیل از سوی سازمان صدا و سیما نیست، بلکه خود تهیهکنندگان هستند که عجله در تولید دارند و همین تعجیل منجر به پائین آمدن کیفیت آثار میشود. به نظرم مدیران باید بین آثار خوب و بد و تهیهکنندگان آنها تفاوت قائل شوند."
شریفی با اشاره به بودجه فیلمهای تلویزیونی و پروسه تولید یک فیلم گفت: "در حال حاضر بودجه یک فیلم تلویزیونی بین 60 تا 75 میلیون تومان است که کم است. البته گفتهاند اضافه میشود. متاسفانه بودجه کسی که کار حرفهای میکند و یک آماتور یکی است. در حالی که باید تفکیک قائل شوند. پروسه تولید یک فیلم از زمانی که فیلمنامه خوانده و در شورا بررسی میشود تا تولید حدود چهار ماه طول میکشد."
وی ادامه داد: "تلویزیون میتواند در کنار تولید فیلمهای تلویزیونی، فیلمهای سینمایی خوب هم خریداری و پخش کند، چرا که سینما به لحاظ اقتصادی وضعیت مساعدی ندارد، به ویژه که سی دیهای قاچاق هم بزرگترین لطمه را به سینما زده است. تلویزیون میتواند در واقع بخشی از تولیدات ایرانیاش را با خرید فیلمهای سینمایی جبران کند، نه اینکه فیلمهایی با کیفیت پائین بسازد."
تهیهکننده فیلمهای تلویزیونی "پریش" و "خوابزده" درباره نظارت مسئولان هنگام ساخت فیلمهای تلویزیون گفت: "نظارت انجام میشود، ولی وقتی کار به غیرحرفهای سپرده میشود، در همین حد خواهد بود. به نظرم باید بودجه فیلمهای تلویزیونی برای آثار خوب افزایش یابد و نباید با آثار ضعیف یکی باشد."
شریفی درباره معیارهایش برای انتخاب کارگردان فیلمهای تلویزیونی توضیح داد: "بعد از اینکه قصه را میخوانم با توجه به ژانر آن چند نفر از کارگردانانی را که در آن ژانر کار خوبی داشتند، نامزد و بعد یکی را انتخاب میکنم. تاکنون فیلمهای تلویزنی که تولید کردهام همچون "اوهام" طبق نظرسنجی و تلفنهایی که به روابط عمومی شده با استقبال 88 درصد مردم مواجه شده است."
شریفی فیلمهای تلویزیونی "گامی در تاریکی" و "مرد" را آماده پخش از تلویزیون دارد و اخیراً پیشتولید فیلم تلویزیونی "با من حرف بزن" را شروع کرده است. از این تهیهکننده تلویزیون هفته گذشته فیلم موفق "تنهایی" به کارگردانی حجت قاسمزاده اصل از شبکه چهار پخش شد.
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