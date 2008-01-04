به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی نبوی پس از پایان نشست هفتگی واحد سیاسی جامعه اسلامی مهندسین اظهار داشت: یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران بود و این نظام مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است و در آن مردم نقش تعیین‌کننده و واقعی دارند.

انتخابات مجلس هشتم؛ جلوه‌ دیگری از مردم‌سالاری دینی

وی گفت: انتخابات مختلفی که در جمهوری اسلامی ایران برگزار شده به همه دنیا نشان داده است که مردم ایران از طریق انتخابات اراده خود را تحقق می‌بخشند و سرنوشت خود را تعیین می‌کنند.

مسئول واحد سیاسی جامعه‌ اسلامی مهندسین افزود: هر چه از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران بیشتر می‌گذرد و انتخابات بیشتری برگزار می‌شود، مردم اعتماد به نفس ملی خود را بیشتر به نمایش می گذارند و با انتخاب صحیح و دقیق خود بر اساس ضوابط دینی نهادهای کارآمدی را به وجود می‌آورند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس شورای اسلامی را برآمده از آرای ملت ایران توصیف و تصریح کرد: مردم ایران همواره تلاش کرده‌اند مجلسی تشکیل دهند که نیازهای کشور و نیازهای مردم را به صورت قانونی درآورد و مسیر حرکت دولت و قوه‌ قضاییه و در حقیقت مسیر پیشرفت کشور را ترسیم کند.

وی در ادامه با اشاره به بیانات بسیار مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع مردم انقلابی و متدین یزد، اظهار داشت: همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، مردم در انتخابات حضوری باشکوه خواهند داشت و یک بار دیگر دشمن را در دستیابی به مقاصد شوم خود ناکام و جلوه‌ دیگری از مردم‌سالاری دینی را به نمایش می‌گذارند.

مسوول واحد سیاسی جامعه‌ی اسلامی مهندسین، حضور مردم ایران در انتخابات را علاوه بر احقاق حق، انجام مسئولیت خواند و گفت: مردم ایران به منظور احقاق حق و انجام مسئولیت در پای صندوق‌های رای حضور می‌یابند و از بین نامزدهایی که حداقل صلاحیت قانونی آنها توسط شورای نگهبان احراز شده، نمایندگان اصلح خود را انتخاب می‌کنند که از ویژگی‌هایی مانند ایمان، امانت‌داری و فداکاری در عرصه‌های مختلف و درد آشنایی برخوردار باشند.

نبوی تصریح کرد: مردم ایران نمایندگان اصلح خود را بدون اینکه تحت تاثیر جوسازی‌های دشمنان و تبلیغات رنگین قرار گیرند، انتخاب می‌کنند.

عده‌ای در داخل آب به آسیاب دشمن می‌ریزند

وی به جنگ روانی و هوچی‌گری تبلیغاتی دشمنان در آستانه‌ انتخابات مجلس هشتم نیز اشاره کرد و گفت: در آستانه‌ هر انتخاباتی با جنگ روانی و هوچی‌گری تبلیغاتی دشمن مواجه بوده‌ایم، اهداف اصلی دشمنان خشن جلوه دادن چهره مردم‌سالاری دینی، مایوس کردن مردم از حضور در انتخابات و ناکارآمد جلوه دادن نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است.

مسئول واحد سیاسی جامعه‌ اسلامی مهندسین، افزود: در آستانه‌ هر انتخاباتی در راستای اهداف دشمنان عده‌ای در داخل کشور آب به آسیاب دشمن می‌ریزند و سعی می‌کنند آزادی و سلامت انتخابات را زیر سوال ببرند، اما اقشار مختلف مردم با حضور یکپارچه‌ خود در انتخابات تبلیغات دشمنان را خنثی و آنان را در اهدافی که دنبال می‌کنند مایوس می‌کنند.

نبوی همچنین اظهار داشت: مردم ایران به خوبی تشخیص می‌دهند که با تلاش بی‌وقفه مسئولان و حمایت آنها، موقعیت جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان ارتقا یافته و امروز ایران به عنوان یک قطب مهم و بازیگر قدرتمند در معادلات جهانی و منطقه‌ای مطرح است، به طوری که آمریکا برای حل مشکلاتش در عراق دست نیاز به سوی جمهوری اسلامی ایران دراز می‌کند.

مردم ایران پاسخ هوچی‌گری دشمن را در انتخابات خواهند داد

وی افزود: ما امروز نظامی داریم که از ثبات برخوردار است و مسئولان هم بی‌وقفه تلاش می‌کنند با مشارکت مردم علی‌رغم فشارهای استکبار جهانی کشور را به سرعت در مسیر پیشرفت به پیش ببرند.

مسئول واحد سیاسی جامعه‌ اسلامی مهندسین اظهار داشت: مردم ایران پاسخ هوچی‌گری تبلیغاتی دشمن را در انتخابات خواهند داد.

نبوی تاکید کرد: همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند باید انتخابات را به صحنه‌ کارآمدی تبدیل کنیم و احزاب و رسانه‌ها، کاندیداها و طرفداران آنها از تخریب دیگران بپرهیزند و برنامه‌های خود و کاندیداهای مورد حمایت‌شان را اعلام کنند.

نامزدها از دادن وعده‌های بزرگ و غیرعملی بپرهیزند

وی یادآور شد: نامزدهای انتخاباتی از دادن وعده‌های بزرگ و غیرعملی بپرهیزند، رسالت مجلس این است که بتواند با تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مجریان موقعیت ایران را بیش از پیش در جهان ارتقاء دهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین درباره لایحه‌ بودجه سال 87 که به زودی از سوی رئیس ‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود، گفت: امیدواریم با همکاری دولت و مجلس بودجه سال آینده شفاف باشد و در بودجه‌ جاری جایی برای چانه‌زنی‌های بی‌منطق و به دور از مصالح ملی باقی نماند.

نبوی افزود: لایحه‌ بودجه نقشه تحقق سهمی از سند چشم‌انداز 20 ساله است و لذا مجلس و دولت باید در زمینه بودجه بیش از پیش با یکدیگر همکاری کنند تا وقفه‌ای در تصویب و ابلاغ آن به وجود نیاید.

تدبیری برای مهار تورم اندیشیده شود

وی همچنین گفت: در بررسی لایحه‌ بودجه لازم است تدبیری برای مهار تورم اندیشیده شود.

مسئول واحد سیاسی جامعه اسلامی مهندسین، همچنین به مسوولیت خطیر نخبگان سیاسی در مقطع فعلی کشور اشاره کرد و گفت: شایسته است نخبگان سیاسی، روشنفکران و رسانه‌ها مردم را به حضور گسترده در انتخابات تشویق و اهمیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران را تبیین و از ایجاد یاس در بین مردم پرهیز کنند و آب به آسیاب دشمن نریزند، هم‌چنین تلاش نکنند در یک حرکت ناصواب تبلیغاتی اصل آزادی و سلامت انتخابات را زیر سوال ببرند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با گرامی‌داشت آغاز سال جدید هجری قمری و فرا رسیدن ماه محرم گفت: محرم ماه خون و ماه قیام حضرت اباعبدالله الحسین و یادآور قیام اصلاح گرانه‌ای بود که حضرت امام حسین (ع) آغاز کرد و با نثار جان خود، فرزندان و یارانش اجازه نداد طاغوت زمان، مسیر دین را منحرف کند و آن حضرت برای همیشه دین را از خطر تحریف مصون نگه داشت.

نبوی گفت: حضرت امام حسین (ع) درس آزادگی به تمام آزادی‌خواهان جهان داد و خداوند نیز در ازای آن محبت امام حسین (ع) را در دل آزادگان تا قیامت به ودیعه گذاشت.

وی افزود: قیام امام حسین (ع) در راستای احیای ارزش‌ها و محو ضد ارزش‌ها بود. آن حضرت فریضه‌ امر به معروف و نهی از منکر را به پا داشت و نشان داد حق آنچنان عزیز است که اگر لازم باشد انسان باید از خون خود و عزیزانش برای صیانت از آن بگذرد.

در عزاداری‌های حسینی از اقداماتی که ریشه دینی ندارد پرهیزشود

نبوی محرم و عاشورای حسینی را فرصت تجدید پیمان با آرمان‌های حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خواند و گفت: رمز پیروزی انقلاب اسلامی و ماندگاری جمهوری اسلامی ایران ناشی از درس مقاومت است که از محرم و از عاشورا و تاسوعای حسینی به یادگار داریم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امیدواریم در عزاداری‌های حسینی از اقداماتی که ریشه دینی ندارد و جنبه‌ی خرافی و انحرافی دارد پرهیز شود.

وی، همچنین با گرامیداشت یاد شهدای 19 دی ماه سال 56 قم، گفت: سالروز قیام مردم قم علیه رژیم طاغوت مصادف شده است با محرم که این قیام نیز با الهام از پیام عاشورا بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اعلام حمایت از جرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی از سوی نیروی انتظامی و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و شبکه‌های فساد، گفت: اکنون در آستانه 17 دی سالروز کشف حجاب توسط نوکر انگلیس یعنی رضاخان قرار داریم که قصد داشت همانند آتاتورک نظام لائیک را در ایران حاکم کند که خداوند به او مهلت نداد و شر او و خانواده‌اش را از سر ملت ایران کم کرد.

وی خاطر نشان کرد: امروز کسانی با سوءاستفاده از نام مقدس آزادی می‌خواهند بی‌بند و باری و فحشاء را در کشور رواج دهند که این افراد جایگاهی در بین ملت ایران نخواهند داشت.