هدف از ترور "بوتو"بی ثبات کردن پاکستان بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "منوچهر متکی" که برای سفر رسمی یک روزه به پاکستان سفر کرده است؛ امروز جمعه در هنگام بازدید از دبیرخانه "حزب مردم پاکستان" در اسلام آباد ضمن تسلیت کشته شدن رئیس این حزب، این اقدام را تلاشی در راستای بی ثبات کردن این کشور توصیف کرد.

منوچهر متکی ضمن اشاره به ترور بوتو در 27 دسامبر(ششم دی)گفت : تمام منطقه و دولت جمهوری اسلامی ایران، بوتو را به عنوان دوست بزرگتر و خیر خواه کشورشان قلمداد می کردند.

وی همچنین طی یک تماس تلفنی با عاصف علی زرداری همسر بوتو،این حادثه(ترور بوتو) را به وی تسلیت گفت.

وزیرامور خارجه ایران گفت : افراط گرایی و افراط گرایان جایگاهی درهیچ جای ندارند.



متکی امروز با مقامهای بلندپایه پاکستان از جمله رئیس جمهوری، نخست وزیر دولت انتقالی و وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد.