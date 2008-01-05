رویدادهای جهان اسلام در سال گذشته میلادی

1. طرابلس؛ پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2007

همه ساله سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) سه شهر را به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی می‌کند که طی یکسال باید برنامه‌هایی به منظور معرفی ابعاد مختلف کشورهای اسلامی چون تاریخ، تمدن و فرهنگ اسلام و مسلمانان ارائه کنند .

از این رو سال گذشته شهرهای فاس در مراکش، طرابلس در لیبی و تاشکند در ازبکستان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2007 انتخاب شدند که برنامه‌های با در نظر گرفتن عمق و غنای تمدن و فرهنگ اسلام برگزار کردند این در حالی است که طرابلس نیز در برگزاری برنامه‌های مختلف دینی، فرهنگی، هنری کوتاهی نکرد و ضمن برگزاری نمایشگاه کتاب، عکس، نقاشی و هنرهای تجسمی در راستای معرفی این شهر، سخنرانیها و جشنواره‌هایی را نیز برگزار کرد.

2. بزرگداشت ابن خلدون در تونس

اگر چه سال 2006 ششصدمین سال درگذشت اندیشمند برجسته " ابن خلدون " بود، اما کشورهای اسلامی ادامه برنامه‌های بزرگداشت ابن خلدون را در سال 2007 برگزار کردند. به‌طوری‌که تونس به عنوان طلیعه داران این یادبود، ضمن برگزاری نمایشگاه‌های مختلف با همکاری سازمان بین المللی تربیت، علوم و فرهنگس اسلامی ( یونسکو)، مجله، نشریات و کتابهایی شامل زندگینامه، کوچ و سفرهای ابن خلدون از شرق به غرب منتشر کردند. اما نصب تابلوهایی برجسته از مرمر و پلاکارتهایی به زبان عربی، فرانسوی و انگلیسی در خیابانهای تونس، همچنین نصب " مجسمه یادبود ابن خلدون" در خیابان اصلی پایتخت این کشور از مهمترین رویدادها بوده است.

3. درخواست فرهیختگان جهت حمایت از مسجدالاقصی

تعرض به مسجدالاقصی و سرزمین قدس از اخباری بود که طی سال گذشته به طور گسترده منتشر شد و بازتابهای فراوانی در پی داشت. چرا که این مکان به عنوان مکانی مقدس برای مسلمانان و مسیحیان به شمار می‌رود. از این رو گروههای مختلف سعی کردند تا ابعاد گسترده این تعرضات را در رویکرد فعالیتهای خود منعکس کنند. به‌طوری‌که فرهیختگان مسلمان و اندیشمندان جزء بزرگترین معترضان به این تعرضات، از سازمانهای بین المللی خواستند تا از قدس حمایت و از یهودی‌سازی آن ممانعت به عمل آورند.

4. بزرگداشت مولانا؛ جلال‌الدین محمد بلخی

جشنهای متعددی به مناسبت هشتصدمین سالگرد ولادت عارف برجسته جلال الدین محمد رومی در کشورهای مختلف برگزار شد که ابعاد مختلف اشعار، شخصیت و اعتقادات وی را بررسی کردند. برگزاری جشنواره‌های متعدد، همایش، نشست و حتی ساخت فیلمی مستند از زندگی، افکار فلسفی و صوفیانه مولانا بخش کوچکی از این دست فعالیتها بود.

5. الجزیره؛ پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2007

در پی انتخاب الجزیره به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب درسال 2007، فعالیتهای متعددی در این کشور صورت گرفت که نمایشگاه هنرهای اسلامی و برخی از نشستهای مختلف از سوی وزارت فرهنگ الجزایر از جمله این فعالیتها بود که مردم این کشور خواهان معرفی بهتر این شهر به جهانیان شدند.

6. عدم برگزاری همایش " نجیب محفوظ" به جای همایش "گفتگوی فرهنگها"

گفتگوی فرهنگها و تمدنها از مسائلی است که بخش عمده‌ای از افکار اندیشمندان را به خود معطوف داشته است، به‌طوری‌که در همایش بین المللی " نویسنده عرب و گفتگوی فرهنگها" که در مصر با مشارکت بیش از 100 نویسنده برجسته جهان برگزار شده بود گفتگوی فرهنگها و تمدنها به عنوان مهمترین دغدغه شرکت کنندگان معرفی شد.

اگر چه این همایش در جای خود از اهمیت به سزایی برخوردار است، اما جمعی از نویسندگان و ادبای مصر از اتحادیه نویسندگان مصر که از برگزار کنندگان این همایش بود، خواستند تا همایش " نجیب محفوظ " را به جای همایش مذکور برگزار کنند که با آن موافقت نشد و قرار شد از این پس مسابقه "جایزه نجیب محفوظ برای نویسندگان عرب" به جای "جایزه نویسنده عرب " برگزار شود.

7. اسناد تاریخی مسلمانان در بایگانیهای غیراسلامی

هویت تاریخی و دینی مسلمانان در جهان از اهیمت بسزایی برخوردار است، به‌طوری‌که مسلمان سعی می‌کنند تا اسناد تاریخی و مستند را نزد خود نگهداری کنند تا علاوه بر اینکه بر هویت و فرهنگ اصیل و غنی خود صحه می‌گذارند، آنها را از جعل و یا تخریب حفظ کنند. از این رو سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) با مشارکت گروهی از علما و مدیران آرشیوهای اسلامی و غیر اسلامی نشستی برگزار کردند که اندیشمدان مسلمان با تأکید بر اینکه برخی از اسناد تاریخی و باستانی و دستنوشته‌های نادر که مربوط به مسلمانان است، در موزه‌ها و مؤسسات رسمی اروپا و غرب نگهداری می‌شود، خواستار بازگرداندن آن به کشورهای اسلامی شدند تا نزد مسلمانان از آنها نگهداری و محافظت به عمل آید.

8. تغییر چهره فرهنگ اسلام در کتب درسی مدارس اروپایی

طی سالهای اخیر جهان اسلام شاهد فعالیتهای جدی کشورهای غربی به منظور نادرست نشان دادن چهره اسلام و تعالیم آن است. به‌طوری‌که موج اسلام هراسی و تربیت کودکان بر این شیوه در کشورهای غربی از طریق مدارس گسترش و توسعه فراوانی یافته است. چرا که کودکان در آغازین سالهای زندگی و آموزش بهتر تحت تأثیر آموزشها قرار می‌گیرند. بنابراین مسلمانان طی همکاری با سازمان یونسکو برنامه‌هایی برای مبارزه با این پدیده آغاز کردند که خواستار تغییر چهره فرهنگ اسلام در کتب درسی مدارس اروپا و غرب شدند که از سوی برخی از کشورها چون فرانسه موافقت شد.