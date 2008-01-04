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۱۴ دی ۱۳۸۶، ۱۸:۳۰

/ اختصاصی مهر/

نشست رئیس جمهور و معاونان وزرا برای بررسی بودجه 87

نشست رئیس جمهور و معاونان وزرا برای بررسی بودجه 87

روند تدوین لایجه بودجه سال 1387 کل کشور و راهکارهای بهره‌برداری بهینه از اعتبارات تخصیصی در این لایحه، روز گذشته با حضور رئیس جمهور و مسئولان اجرایی ذیربط مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دراین نشست که صبح پنجشنبه در ساختمان مجلس قدیم برگزار شد، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و معاونین کلیه وزارتخانه ها و استانداران سراسر کشور حضور داشتند.

پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور، علی سعید لو معاون اجرایی دکتر احمدی نژاد و جمعی از مشاوران رئیس جمهور از دیگر حاضرین در این جلسه توضیح و تبیین روند تدوین لایحه بودجه سال آینده و نحوه عملیاتی کردن آن بودند.

در این نشست رئیس جمهور توصیه هایی در خصوص رعایت کیفیت در هزینه کرد اعتبارات به ویژه در حوزه اعتبارات عمرانی و تلاش برای افزایش بهره وری و بهره برداری حداکثری و بهینه از اعتبارات تخصیصی به دستگاه های اجرایی و استان ها ارائه کرد.

بنا بر این گزارش قرار است فردا شنبه نیز نشست مشترک دولت و مجلس برای رفع برخی ابهامات مربوط به تنظیم لایحه بودجه 87 در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شود.

رئیس جمهور چهارشنبه اعلام کرد که لایحه بودجه 87 طی هفته آینده به مجلس ارائه می شود.

کد مطلب 615955

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