قالیباف: شعار برای دفاع از ایثار و شهادت کافی نیست/ جهاد امروز اثبات کارآمدی است

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار تهران در مراسم یادواره هزار و 100 شهید منطقه هفت تهران که پنجشنبه شب در مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار شد ، با بیان این مطلب اظهار داشت: حال و هوای شهدا و توجه به آن ها در زندگی مادی امروز ما بهترین چراغ راه و راهنماست که علاوه بر حفظ ما، مسیر و راه درست برای ادامه زندگی را به ما نشان می دهد . بزرگداشت یاد و خاطره شهدا بدون شک پیوند ما را با معنویت برقرار خواهد کرد و باعث حفظ ما از آسیب ها خواهد شد .

قالیباف شهدا را به ستارگان آسمانی تشبیه کرد و گفت : آن ها در این شب تاریک و ظلمات بهترین راهنما برای ما هستند تا از زمین مادی برخیزیم و به سمت افلاکیان حرکت کنیم .

به گفته شهردار تهران، از این نباید غافل شویم که شهدا ، آزادگان و جانبازان ما برای حفظ اسلام و انقلاب و کشوری که متعلق به اهل بیت (ع) و برخاسته از اسلام است در جنگ و صحنه های دفاع مقدس که نشات گرفته از فرهنگ عاشورا بود ، حضور پیدا کردند .

وی ادامه داد: عزت ، استقلال ، آزادی ، امنیت و همه مادیات و معنویات امروز ما به برکت امام(ره) و شهدا در اختیار ما قرار گرفته است ، بنا بر این ما هم باید دلسوز باشیم و راه آن ها را ادامه دهیم .

قالیباف افزود: امروز بهترین کار برای تداوم راه و تحقق آرمان های امام (ره) و شهدا این است که در هر کجا هستیم بتوانیم صادقانه برای رضای خدا، خواسته شهدا و آرمان های انقلاب تلاش کنیم .

به گفته شهردار تهران، امروز زمانی است که همه باید شعارها و باورهای دینی خود را برای اداره جامعه تحقق دهیم و عینیت ببخشیم .

وی افزود : ما نمی توانیم شعار دفاع از شهدا ، فرهنگ بسیج ، ایثار و شهادت را سر دهیم اما به کارآمدی و عینیت بخشیدن به شعارها که از وظایف ماست توجه نکنیم .

قالیباف ، مردانگی ، عقلانیت ، خردورزی ، تدبیر ، مقاومت ، شخصیت و ایثار را از ویژگی های افراد حاضر در جنگ دانست و خاطر نشان کرد : امروز نیازمند فرهنگ دفاع مقدس هستیم و باید روحیات و اخلاق حسنه را در جامعه توسعه دهیم و در بستر اخلاق و معنویت به چیزی جز خدمت به مردم و تحقق آرمان های امام(ره) و شهدا فکر نکنیم .

وی با بیان اینکه شهدا استقلال را به ما ارزانی داشتند ، گفت : امروز برای حفظ این استقلال باید مولد باشیم و مولد بودن در معرفت ، منزلت ، قدرت و ثروت را در دستور کار خود قرار دهیم .

شهردار تهران در در ادامه بر اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه تاکید کرد و با بیان خاطره ای از دوران دفاع مقدس به سخنان خود پایان داد .