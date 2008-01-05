نکونام در گفتگو با مهر : صعودمان با شک و شبهه همراه است / نگران سلامتی ام هستم

جواد نکونام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این موضوع که امیدوار است هرچه زودتر انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار شود تا وضعیت تیم ملی فوتبال سروسامان پیدا کند، افزود: در حال حاضر نه رئیس داریم و نه سرمربی تیم قطعا انتخاب شده که این مساله شرایط سختی را برای فوتبال کشورمان بوجود آورده است.

وی درمورد تشکیل اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: جای شکرش باقی است که چند نفر دلشان به حال فوتبال سوخت و با برگزاری این اردو زمینه مناسبی را برای تشکیل و حضور تیم ملی در مرحله مقدماتی جام جهانی بوجود آورند.

هافبک مصدوم تیم ملی همچنین تاکید کرد: شرایط فعلی تیم ملی تاسف بار است. امیدوارم هرچه زودتر مشکلات موجود برطرف شود تا تیم ملی ایران که یکی از قطب های فوتبال آسیاست، بتواند نتایج قابل قبولی را مسابقات مقدماتی جام جهانی بدست آورد.

وی درپاسخ به این پرسش که "آیا ذهنیت های موجود در خصوص اینکه فوتبال ایران یکی از قطب های فوتبال آسیاست باعث شده مسئولان با خیالی آسوده برای آماده سازی تیم ملی اقدام کنند؟"، گفت: فوتبال ما به غیر از بازیکن هیچ چیز دیگری ندارد. نه امکانات لازم برای آماده سازی تیم ها داشته ایم، نه برنامه ریزی بلندمدت کرده ایم و نه سرمربی بزرگ تیم ملی را هدایت کرده است. از دید من افتخاراتی هم که در این مدت بدست آمده به خاطر عملکرد بازیکنان تیم بوده است.

هافبک مصدوم تیم فوتبال اوساسونای اسپانیا تصریح کرد: فوتبال امارات بازیکن بزرگ ندارد اما از لحاظ امکانات و استفاده از مربیان بزرگ در شرایطی بسیار عالی است. از سوی دیگر ما بهترین بازیکنان را داریم که در لیگ های اروپایی، آسیایی و داخلی می درخشند اما به علت نداشتن ابزارهای لازم از رسیدن به موفقیتهایی که فوتبال ایران مستحق آن است، بازمانده ایم.

وی با اشاره به این موضوع که گروه ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی اصلا ساده نیست، خاطرنشان کرد: کسی نمی تواند از صعود آسان ایران به مرحله بعد صحبت کند زیرا تیم هایی مانند امارات می توانند ما را در این مرحله بسیار اذیت کنند. در گروه ما 3 تیم عربی حضور دارند و سابقه نشان داده اکثر این تیم ها توانایی ایران را دارند که برای فوتبال ایران دردسرساز شوند.

نکونام دراین مورد ادامه داد: با شرایط فعلی صعودمان به مرحله بعدی مسابقات با شک و شبهه فراوان روبروست و باید زودتر برای مشخص شدن رئیس آینده و قطعی کردن قرارداد مربیان مورد نظر اقدامات لازم صورت گیرد تا کادر جدید با استفاده از زمان باقی مانده بازیکنان شایسته را انتخاب کرده و تیمی قدرتمند را برای حضور در این مسابقات آماده کند.

وی همچنین افزود: متاسفانه این بی نظمی ها در چندسال اخیر باعث شده بسیاری از استعدادهای فوتبال ایران شناسایی نشوند. دراین شرایط به راحتی نفراتی را از دست می دهیم که می توانند جانشینان شایسته ای برای بازیکنان با تجربه فعلی باشند.

هافبک مصدوم تیم ملی فوتبال کشورمان در مورد آخرین وضعیت خود تاکید کرد: تمریناتم را با حوصله و دقت زیاد انجام می دهم و تاکنون توانسته ام نرم دویدن را آغاز کنم.

وی در مورد اخباری مطرح شده در این خصوص که پزشکان اعلام کرده اند وی می تواند از فروردین ماه در تمرینات گروهی شرکت کند، اظهارداشت: چنین موضوعی اصلا صحت ندارد. درحال حاضر تنها به خوب شدنم فکر می کنم و برایم مهم نیست که در این فصل بتوانم برای تیم اوساسونا به میدان بروم یا نه.

هافبک مصدوم تیم فوتبال اوساسونای اسپانیا خاطرنشان کرد: بیش از همه چیز نگران سلامتی ام هستم و اصلا به زمان بازگشت فکر نمی کنم زیرا می خواهم بطورکامل این مصدومیت را پشت سر بگذارم و پس از آن به زمین فوتبال بازگردم. درحال حاضر هم زمان و یا برنامه ای برای بازگشت زودتر از موعد مقرر به فوتبال ندارم.

وی با اشاره به این موضوع که مصدومیت در هرحالت و شرایطی سخت است، ابراز امیدواری کرد هیچ بازیکنی با مصدومیتی این چنین مواجه نشود و افزود: چندروز آینده که هنوز زمان دقیق آن مشخص نشده به آلمان بازمی گردم تا در آنجا تمرینات فیزیوتراپی ام را ادامه دهم. ضمن اینکه با رفع کامل مصدومیتم به اسپانیا می روم تا درتمرینات تیم اوساسونا شرکت کنم.

نکونام با بیان این موضوع که قراردادش را به مدت 3 فصل با تیم اوساسونا تمدید کرده است، در مورد حرکت مسئولان و بازیکنان این تیم که پیش از یکی از دیدارهای این تیم پیراهن هایی با عکس وی را برتن کرده بودند، تصریح کرد: در فوتبال اروپا برای بازیکنان ارزش زیادی قائل می شوند اما متاسفانه این ارزشگذاری ها در فوتبال ایران وجود ندارد.

وی درمورد عملکرد تیم اوساسونا در نیم فصل نخست لالیگا اضافه کرد: تیم ما برخلاف عملکرد دور از انتظاری که در طول فصل داشت، از 3 دیدار آخر خود 2 پیروزی کسب کرد. این موضوع بیانگر روند رو به رشد اوساسونا بوده که امیدوارم در بازی های نیم فصل دوم هم تداوم داشته باشد.

هافبک مصدوم تیم ملی فوتبال کشورمان درمورد مسابقات لیگ برتر ایران تاکید کرد: در این فصل کمتر توانستم مسابقات ایران را تماشا کنم اما طی این مدت که در ایران هستم توانستم نیمه دوم دیدار سپاهان و پرسپولیس را نگاه کنم اما چیز خاصی در بازی دو تیم ندیدم.

وی درمود احتمال حضورش در اردوی تیم ملی برای بالابردن روحیه بازیکنان جوان حاضر در تمرینات این تیم اظهارداشت: درحال حاضر روزی 3 نوبت تمرینات درمانی ام را انجام می دهم. مطمئنا با حضور بازیکنان لژیونر انگیزه بازیکنان جوان افزایش پیدا خواهد کرد زیرا آنها بهتر از من هستند.

نکونام در پایان درمورد دلیل رای دادنش به عنوان کاپیتان ایران در انتخاب بهترین بازیکن سال اروپا و جهان که اخباری در خصوص ناراحتی مهدوی کیا را به همراه داشت، گفت: چندی پیش برای انجام کاری شخصی به فدراسیون فوتبال رفتم که از من خواستند برگه های رای را پر کنم، البته پس از این اتفاق با مهدی هم صحبت کردم و موضوع را با او در میان گذاشتم. مطمئنا بحث ناراحتی مهدوی کیا یک موضوع ساختگی است و اصلا صحت ندارد.