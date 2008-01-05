نمایشنامه های برتر جشنواره منطقه ای تئاتر ایثار بجنورد معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمدحسین جهانبخش، شب گذشته در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره تئاتر منطقه ای ایثار در بجنورد افزود: هیئت داوران جشنواره پس از تماشای 11 نمایشنامه تئاتر ایثار راه یافته به مرحله دوم، نمایشنامه های " آوای زمین" از استان مرکزی شهرستان خمین، "پوتین پایدار" و "کاغذ، باد" از استان خراسان رضوی، شهر مشهد را به عنوان نمایشنامه های برتر این دوره انتخاب کرد.

وی خاطرنشان کرد: این نمایشنامه ها به مرحله نهایی جشنواره سراسری تئاتر ایثار که سال آینده در تهران پیگیری خواهد شد، راه یافتند.

جهانبخش ادامه داد: هیئت داوران این دوره از جشنواره، جوایز بهترین بازیگران زن و مرد را به فاطمه سرلک بازیگر نمایش آوای زمین از خمین، سروش طاهری بازیگر نمایش پوتین پایدار از مشهد اهداء کرده است.

رئیس جشنواره منطقه ای تئاتر ایثار اظهار داشت: همچنین هیئت داوران جایزه بهترین نمایشنامه را به آوای زمین از نیما بیگلریان از شهرستان خمین و جایزه بهترین کارگردانی را نیز به مهدی محمدی، کارگردان این نمایشنامه اهدا کرده است.

جهانبخش عنوان کرد: هیئت داوران جوایز بهترین طراح صحنه و موسیقی را نیز به محمد شاکری طراح صحنه نمایشنامه سفر سرخ از بجنورد و موسیقی نمایشنامه آوای زمین از شهرستان خمین اهدا کرده است.

وی داوران این جشنواره را قطب الدین صادقی، اردشیر صالح پور و رحمت الله امینی معرفی کرده است.

نخستین جشنواره منطقه ای ایثار از نهم دی ماه سال جاری به مدت پنج روز در شهر بجنورد با شرکت 11 استان کشور پیگیری شد.