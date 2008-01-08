افزایش اعتیاد در مدارس کشور یک زنگ خطر جدی است

سید باقر پیشنمازی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، مصرف مواد مخدر در مدارس کشور را یک زنگ خطر جدی دانست و از افزایش اعتیاد در مدارس کشور ابراز نگرانی کرد.

وی افزود: نرخ آسیب دیدگی دانش آموزان در مراکز آموزشی استانهای مرزی بیشتر از استانهای مرکزی است و باید برای مقابله با این پدیده یک برنامه ریزی مدون و قابل اجرا صورت گیرد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی وزیر آموزش و پرورش موقعیت جغرافیای استانها را با توجه به قاچاق مواد مخدر در افزایش اعتیاد در مدارس موثر دانست و اظهار داشت: برای مبارزه جدی با پدیده اعتیاد علاوه بر وزارت آموزش و پرورش، دیگر دستگاه های ذیربط نیز باید با نگاه فرابخشی برای ریشه کنی این معضل، آموزش و پرورش کشور را یاری دهند.

پیشنمازی یادآورد شد: الگو سازی در خانواده، مدرسه و جامعه و اطلاع رسانی از طریق مطبوعات و رسانه های جمعی به عنوان اولین راهکار مبارزه با این پدیده شوم در استانهای در معرض خطر است.

وی استان یزد را پاک ترین استان کشور به لحاظ اعتیاد و بیماری هایی نظیر ایدز و هپاتیت عنوان کرد و افزود: این استان به دلیل حفظ زیر ساختهای اعتقادی و دینی به دارالعباده در کشور لقب گرفته است.