دستور کار این هفته مجلس: ادامه بررسی طرح اصلاح شوراهای عالی/ سئوال از وزیرنفت / قرائت گزارش تفریغ بودجه 84

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجلس شورای اسلامی این هفته علاوه بر بررسی طرح ها و لوایح در دستور، میزبان نوذری وزیر نفت است تا به سئوال رشید جلالی جعفری و جواد جهانگیرزاده نمایندگان کرج و ارومیه پاسخ دهد.

رسیدگی به لایحه دو فوریتی استفساریه ماده ( 26) قانون مدنی ( اعاده شده از شورای نگهبان)، قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 1384 کل کشور نیز در دستور کار هفته جاری قرار دارد.

انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس به منظور عضویت در هیئت رسیدگی به اسناد و اوراقی که در اثر حوادث غیر مترقبه از بین رفته اند، به جای عضو مستعفی عزت الله یوسفیان ملا (موضوع تبصره (4) ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشور و گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد تحقیق و تفحص از امتحانات تخصصی آموزش پزشکی از دیگر دستور کارهای مجلس در طول این هفته است.

بنا بر این گزارش، سایر موارد در دستور کار هفته جاری مجلس به این شرح است:

- ادامه بررسی طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، اعلام و اصلاح شوراهای عالی

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد لایحه مقررات مالی و معاملاتی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند مصوب 1372 و الحاق موادی به آن

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد وحقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند - مصوب 1373 - با اصلاحات بعدی

- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس مبنی بر رسیدگی به لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد طبق اصل 85 قانون اساسی

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تشکیل سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح ممنوعیت انتقال آراء صندوق های انتخاباتی قبل از شمارش در محل شعب

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد رد طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اصلاح بند (ج) تبصره (15) قانون بودجه در سال 1386 کل کشور

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح ثبت اختراعات طرح های صنعتی، اعلائم و نام های تجاری (رسیدگی طبق اصل 85 قانون اساسی به منظور تعیین مدت اجرای آزمایشی)

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375 (رسیدگی طبق اصل 85 قانون اساسی به منظور تعیین مدت اجرای آزمایشی)

- گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه اجازه تصویب اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه اصلاح ماده واحده قانون اصلاح ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای مقاوم سازی مدارس بدون استحکام مصوب 1385

- گزارش کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس در مورد رد طرح الحاق یک تبصره به ماده 29 و اصلاح مواد 39 (در تغییر نام، وظایف و ساختار کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و تلفیق) و 213، آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمان ها و مجامع بین المللی

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 1377

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات در مورد لایحه بند (و) تبصره 4 قانون بودجه سال 1386 کل کشور

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه حذف بند (و) تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تشکیل پلیس قضایی

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تعیین حق التدریس آموزشیاران نهضت سواد آموزی

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح استفساریه بند و تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1372

- گزارش کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در مورد لایحه واگذاری اراضی برای طرح ساماندهی اسکان عشایر استان اردبیل

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح استفساریه ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/84

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح قانون واگذاری واحدهای غیر بهداشتی و درمانی بهکده رضوی به کمیته امداد امام خمینی و انتزاع آن از سازمان مبارزه با جذام

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اصلاح بند (ق) تبصره 2 قانون بودجه سال 1386 کل کشور

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 شورای انقلاب

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1386 کل کشور

- گزارش کمیسیون مشترک در مورد رد لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده ای از نمایندگان مجلس از سازمان حفاظت محیط زیست