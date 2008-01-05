اعتبارات بازسازی بافتهای فرسوده کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد پژمان در ششمین نشست مدیران و مسئولان نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده کلان شهرها گفت: دولت باید سهمی از اعتبارات عمرانی شهری را برای بازسازی این بافتها در نظر بگیرد.

شهردار مشهد با اشاره به اوراق مشارکت به دلیل نبودن منابع روشن و قابل تحصیل در اختیار مجریان توصیه کرد: در طرحهای شهرسازی برای بافتهای فرسوده مطالعات اقتصادی به صورت جدی انجام شود.

پژمان نبود مقررات مناسب را از دیگر مشکلات در احیای بافتهای فرسوده عنوان کرد و افزود: قوانین باید به صورت واضح به شهرداریها اجازه مداخله همه جانبه در بافتهای فرسوده را بدهند تا با اراده قوی و قاطع و مشارکت مردم مجریان از پشتیبانی برخوردار شوند.

وی دیگر اشکال در این راه را نداشتن متولی مشخص در نوسازی بافتهای فرسوده دانست و اظهار داشت: دولت چون نقش راهبردی و سیاستگذاری دارد باید احیای بافتهای فرسوده به شهرداریها واگذار شود هر چند که مشکلات و سختی هایی نیز در پی دارد.

پژمان در پایان عزم و اراده جدی به خصوص در بدنه شهرداریها، سازماندهی نظام موجود، ایجاد ساز و کار قانونی و تعیین منابع توسط دولت را از راهکارهای سرعت بخشیدن به احیای بافت های فرسوده بر شمرد.

رسیدگی به لایحه پایدارسازی بافتهای فرسوده، شیوه های مدیریتی و تامین منابع مالی آن در کارگروه های تخصصی این نشست طی دو روز بررسی می شود.