  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ دی ۱۳۸۶، ۹:۴۳

جایزه 10 هزار پوندی توسعه گلف جهان به ایران اختصاص یافت

جایزه 10 هزار پوندی توسعه گلف جهان به ایران اختصاص یافت

جایزه 10 هزار پوندی سال 2007 مرکز توسعه گلف جهان در پی پیشرفت گلف درایران به فدراسیون گلف کشورمان اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، درنامه مسوول توسعه گلف جهان به عیسی اسحاقی رئیس فدراسیون گلف ایران آمده است: ما خوشحال هستیم که گلف چقدر در ایران در حال پیشرفت است و شما افراد زیادی را  آموزش گلف داده اید و همچنین شما دانش آموزان مدارس را با این ورزش آشنا کرده اید ومخصوصا بسیار خوشحال شدیم که فهمیدیم که تیم ملی گلف ایران برای نخستین بار در مسابقات آسیا - اقیانوسیه ( جام نومورا) شرکت کرده است. لذا با تصویب اعضای کمیته توسعه گلف جهان مبلغ 10 هزار پوند جایزه سال 2007 توسعه گلف به شما اختصاص می یابد.

طی سه سال اخیر 14 هزار نفر در کشور ( تهران ، اصفهان ، خوزستان ، سمنان ، کرمانشاه ، لرستان ، آذربایجان شرقی ، فارس ، قم و خراسان ) آموزش گلف دیده اند و این درحالی است که تعداد گلف بازان کشور در سال 83 تنها 200 نفر بود. همچنین فدراسیون گلف با آموزش 60 دبیر ورزش آموزش و پرورش نخستین دوره مسابقات  مینی گلف دختران و پسران آموزشگاههای تهران را برگزار و تعداد هیئت های گلف را نیز از 6 به 15 هیئت افزایش داد.

کد مطلب 616059

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها