ثبت نام یک میلیون و 330 هزار داوطلب در کنکور87 / توزیع کارت در تیر ماه

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام برای آزمون سراسری سال 1387 از روز 16 آذرماه آغاز شد و طبق برنامه ریزی ساعت 24 روز چهارشنبه 12 دی ماه به پایان رسید. در این فرصت افراد علاقه مند به ثبت نام با مراجعه به مراکز پستی ودریافت کارت رمز، اقدام به ثبت نام از طریق سایت سازمان سنجش کردند.

به گفته دکتر توکلی معاون سازمان سنجش با توجه به پیگیریهای صورت گرفته ثبت نام بسیار موفقیت آمیز بوده و مشکل خاصی برای داوطلبان نداشته است و آمار ثبت نام کنندگان در کنکور سال آینده بیش از پیش بینی سازمان سنجش یعنی یک میلیون و 330 هزار نفر بوده است.

سازمان سنجش آموزش کشور با توجه به روند رو به کاهش آمار ثبت نام کنندگان پیش بینی می کرد یک میلیون و 250 هزار نفر در این کنکور ثبت نام کنند.

کارت ورود به جلسه آزمون به همراه دفترچه راهنما در روزهای 3 و 4 تیرماه توزیع و آزمون برای داوطلبان 5 گروه آزمایشی به صورت 4 گزینه ای در روزهای 6، 7 و 8 تیرماه برگزار می شود.

به گفته دکتر حسن خالقی - معاون آموزشی وزارت علوم پذیرش از طریق آزمون سراسری سال آینده که شامل دوره های روازنه دولتی، شبانه، پیام نور و غیرانتفاعی می شود 600 هزار نفر برآورده شده است و در دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز در دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی 250 هزار نفر پذیرش می شوند.