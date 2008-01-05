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۱۵ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۴۴

برای پاسخ به سئوال نمایندگان؛

11 وزیر کابینه این هفته به مجلس می‌روند

11 وزیر کابینه این هفته به مجلس می‌روند

وزرای علوم، کار، کشور، نفت، رفاه، بازرگانی، امور خارجه، ارتباطات، نیرو، ارشاد و بهداشت، این هفته برای پاسخ به سئوال تعدادی از نمایندگان و حضور در جلسات کمیسیون های تخصصی به مجلس می روند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در طول هفته جاری به این شرح است:

1- کمیسیون آموزش و تحقیقات

یکشنبه 16/10/86

- ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی (بر اساس اصل 85 قانون اساسی)

دوشنبه 17/10/86

- بررسی دو فقره سئوال عشرت شایق از وزیر علوم

- بررسی مسائل آموزش عالی

- ادامه بررسی شور دوم طرح ساماندهی شهریه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

2- کمیسیون اجتماعی

یکشنبه 16/10/86

- گزارش واعظی ریاست کتابخانه های کشور از عملکرد آن مجموعه و برنامه های آتی

- گزارش مصری وزیر رفاه ومعاونین مربوطه از عملکرد آن وزارتخانه در خصوص بودجه سال 1386 در 6 ماهه اول

3- کمیسیون اقتصادی

یکشنبه 16/10/86

- استماع گزارش ریاست جهاد دانشگاهی در ارتباط با عملکرد و برنامه های جهاد

- ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث

دوشنبه 17/10/86

- دعوت از وزیر بازرگانی در جهت پاسخگویی به سئوالات ابطحی نماینده خمینی شهر، نادران، کاتوزیان و کوچک زاده نمایندگان تهران، مختاری نماینده زابل

- استماع گزارش طالبی، مدیر عامل بانک کشاورزی

4- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

یکشنبه 16/10/86

- استماع گزارش مسئولین وزارت اطلاعات

دوشنبه 17/10/86

- دعوت از وزیر کشور جهت پاسخگویی به سئوالات شایق نماینده تبریز، قدرت الله علیخانی نماینده بوئین زهرا، قنبری نماینده ایلام، صنعتی نماینده سراب

- دعوت از وزیر اطلاعات جهت پاسخگویی به دو سئوال شایق نماینده تبریز

- دعوت از وزیر امور خارجه جهت پاسخگویی به سئوالات پیرموذن نماینده اردبیل، قدرت الله علیخانی نماینده بوئین زهرا و  سئوال مشترک تابش، جبار زاده، پاک نژاد، اسماعیل زاده امیری، شهباز خانی، قنبری، مظفری، نوروززاده، آفریده، گرامی مقدم، قدرت الله علیخانی، صادق زاده، نصیری، محسنی بندپی، محمد علیخانی و جلودارزاده نمایندگان اردکان، تبریز ، فلاورجان، زرند، ملایر ، ایلام ، نیشابور ، اسفراین ، شیروان، بجنورد ، بوئین زهرا، گرمی ، نوشهر و چالوس، قزوین و تهران

کمیته ویژه

شنبه 15/10/86

- نشست کمیته ویژه- بررسی لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور با حضور مسئولین ذیربط

5- کمیسیون انرژی

یکشنبه 16/10/86 

- ارائه گزارشی از برنامه راهبردی 25 ساله بیوفیول( سوخت جایگزین) برای ایران با دعوت از دکتر قبادیان

- دعوت از معاون امور مجلس معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در خصوص ارائه گزارشی از چشم انداز 20 ساله کشور

- دعوت از معاونت انرژی دفتر همکار ی های فناوری ریاست جمهوری در خصوص ارائه گزارشی از اقدامات انجام پذیرفته در خصوص برنامه های سومین همایش توسعه فناوری در صنعت نفت، مدیریت و برنامه ریزی

دوشنبه 17/10/86

- دعوت از وزیر نفت جهت ارائه گزارشی از آخرین وضعیت صنعت نفت کشور، پاسخگویی به سئوالات اعلمی نماینده تبریز، نژاد فلاح نماینده طالقان، بامری نماینده ایرانشهر، میرتاج الدینی نماینده تبریز

6- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

یکشنبه 16/10/86 

- استماع گزارش پیشرفت پروژه ماهواره زهره و چگونگی تامین نیازهای ماهواره سازمان صدا و سیما با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین مربوطه

دوشنبه 17/10/86

- بررسی گزارش وزارت صنایع و معادن در خصوص جزء (5) بند الف تبصره 4 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و میزان واریز بهره مالکانه معادن به حساب خزانه

کمیته امور دفاعی

سه شنبه 18/10/86

- رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات پیرامون عملکرد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سال 1385 مجلس شورای اسلامی

7- کمیسیون بهداشت و درمان

یکشنبه 16/10/86 

- ارائه گزارش عملکرد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با حضور ریاست جمعیت

دوشنبه 17/10/86

- دعوت از وزیر بهداشت جهت پاسخگویی به سئوالات آوایی نماینده ذزفول، کاویانی نماینده نهاوند، امیر حسنخانی نماینده فردوس و طبس، تابع نماینده میاندوآب

8- کمیسیون صنایع و معادن

یکشنبه 16/10/86 

- بررسی عملکرد و برنامه های شرکت شهرکهای صنعتی ایران

- بررسی عملکرد و برنامه های موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

دوشنبه 17/10/86

- دعوت از وزیر نفت جهت پاسخگویی به سئوالات عسگری نماینده مشهد، فرهنگی نماینده تبریز

- بررسی عملکرد دولت در زمینه ارائه تسهیلات به بنگاه های زودبازده با حضور وزیر کار و امور اجتماعی و ریاست کل بانک مرکزی ایران

9- کمیسیون عمران

یکشنبه 16/10/86

- رسیدگی به لایحه ساماندهی وحمایت از تولید و عرضه مسکن اعاده شده از شورای نگهبان

دوشنبه 17/10/86

بازدید از متروی کرج

10- کمیسیون فرهنگی

یکشنبه 16/10/86

- دعوت از وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی جهت پاسخگویی به سئوالات شایق و اعلمی نمایندگان تبریز

دوشنبه 17/10/86

- گزارش مسئولین جهاد دانشگاهی در خصوص فعالیت های قرآنی دانشجویان

- بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث زیر آب

- بررسی شور اول لایحه الحاق یک تبصره به ماده 1 اصلاحی قانون مطبوعات مصوب 1379

11- کمیسیون قضایی و حقوقی

یکشنبه 16/10/86

- بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف (رسیدگی مطابق اصل 85 قانون اساسی)

دوشنبه 17/10/86

- ادامه بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف (رسیدگی مطابق اصل 85 قانون اساسی)

کمیته های تخصصی

یکشنبه 16/10/86

- بررسی شور اول طرح واگذاری زمین و وضع مالیات بر مسکن خالی

دوشنبه 17/10/86

- بررسی شور دوم لایحه پیشگیری از وقوع جرم

12- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

یکشنبه 16/10/86

- بررسی طرح یک فوریتی اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون تامین چهارم توسعه و قانون بودجه سال 1386 کل کشور به منظور تامین کسری منابع مالی طرح های تامین آب کشور

دوشنبه 17/10/86

- دعوت از وزیر نیرو جهت پاسخگویی به سئوالات محمد علیخانی نماینده قزوین، نژاد فلاح نماینده ساوجبلاغ، بامری نماینده ایرانشهر، قره خانی نماینده علی آباد کتول

13- کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

یکشنبه 16/10/86

- جلسات کمیته های تخصصی جهت رسیدگی به شکایات واصله

 دوشنبه 17/10/86

- جلسات کمیته های تخصصی جهت رسیدگی به شکایات واصله

- اتخاذ تصمیم نسبت به نامه شماره 7641/86 ص مورخ2/7/86 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

کمیسیون ویژه بررسی الزامات اجرایی سیاست های کلی اصل 44

سه شنبه 18/10/86 متعاقبا اعلام خواهد شد

هیئت تحقیق و تفحص از بانک های کشور

یکشنبه 16/10/86

- تشکل جلسه با هیئت مدیره پست بانک

دوشنبه 17/10/86

- تشکیل جلسه با هیئت مدیره بانک توسعه صادرات

سه شنبه 18/10/86

- جلسه تحقیق و تفحص از بانک های کشور در محل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت تحقیق وتفحص از گمرک جمهوری اسلامی ایران

- سه شنبه 18/10/86

- جلسه اعضای هیئت با کارشناس ذیربط گمرک جمهوری اسلامی ایران و رسیدگی به پرونده های مطروحه

هیئت تحقیق و تفحص از مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران

یکشنبه 16/10/86

- جلسه اعضای هیئت و بررسی پرونده های جاری در هیئت

هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی

سه شنبه 18/10/86

- ادامه جلسه هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی

کد مطلب 616116

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