به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در طول هفته جاری به این شرح است:

1- کمیسیون آموزش و تحقیقات

یکشنبه 16/10/86

- ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی (بر اساس اصل 85 قانون اساسی)

دوشنبه 17/10/86

- بررسی دو فقره سئوال عشرت شایق از وزیر علوم

- بررسی مسائل آموزش عالی

- ادامه بررسی شور دوم طرح ساماندهی شهریه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

2- کمیسیون اجتماعی

یکشنبه 16/10/86

- گزارش واعظی ریاست کتابخانه های کشور از عملکرد آن مجموعه و برنامه های آتی

- گزارش مصری وزیر رفاه ومعاونین مربوطه از عملکرد آن وزارتخانه در خصوص بودجه سال 1386 در 6 ماهه اول

3- کمیسیون اقتصادی

یکشنبه 16/10/86

- استماع گزارش ریاست جهاد دانشگاهی در ارتباط با عملکرد و برنامه های جهاد

- ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث

دوشنبه 17/10/86

- دعوت از وزیر بازرگانی در جهت پاسخگویی به سئوالات ابطحی نماینده خمینی شهر، نادران، کاتوزیان و کوچک زاده نمایندگان تهران، مختاری نماینده زابل

- استماع گزارش طالبی، مدیر عامل بانک کشاورزی

4- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

یکشنبه 16/10/86

- استماع گزارش مسئولین وزارت اطلاعات

دوشنبه 17/10/86

- دعوت از وزیر کشور جهت پاسخگویی به سئوالات شایق نماینده تبریز، قدرت الله علیخانی نماینده بوئین زهرا، قنبری نماینده ایلام، صنعتی نماینده سراب

- دعوت از وزیر اطلاعات جهت پاسخگویی به دو سئوال شایق نماینده تبریز

- دعوت از وزیر امور خارجه جهت پاسخگویی به سئوالات پیرموذن نماینده اردبیل، قدرت الله علیخانی نماینده بوئین زهرا و سئوال مشترک تابش، جبار زاده، پاک نژاد، اسماعیل زاده امیری، شهباز خانی، قنبری، مظفری، نوروززاده، آفریده، گرامی مقدم، قدرت الله علیخانی، صادق زاده، نصیری، محسنی بندپی، محمد علیخانی و جلودارزاده نمایندگان اردکان، تبریز ، فلاورجان، زرند، ملایر ، ایلام ، نیشابور ، اسفراین ، شیروان، بجنورد ، بوئین زهرا، گرمی ، نوشهر و چالوس، قزوین و تهران

کمیته ویژه

شنبه 15/10/86

- نشست کمیته ویژه- بررسی لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور با حضور مسئولین ذیربط

5- کمیسیون انرژی

یکشنبه 16/10/86

- ارائه گزارشی از برنامه راهبردی 25 ساله بیوفیول( سوخت جایگزین) برای ایران با دعوت از دکتر قبادیان

- دعوت از معاون امور مجلس معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در خصوص ارائه گزارشی از چشم انداز 20 ساله کشور

- دعوت از معاونت انرژی دفتر همکار ی های فناوری ریاست جمهوری در خصوص ارائه گزارشی از اقدامات انجام پذیرفته در خصوص برنامه های سومین همایش توسعه فناوری در صنعت نفت، مدیریت و برنامه ریزی

دوشنبه 17/10/86

- دعوت از وزیر نفت جهت ارائه گزارشی از آخرین وضعیت صنعت نفت کشور، پاسخگویی به سئوالات اعلمی نماینده تبریز، نژاد فلاح نماینده طالقان، بامری نماینده ایرانشهر، میرتاج الدینی نماینده تبریز

6- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

یکشنبه 16/10/86

- استماع گزارش پیشرفت پروژه ماهواره زهره و چگونگی تامین نیازهای ماهواره سازمان صدا و سیما با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین مربوطه

دوشنبه 17/10/86

- بررسی گزارش وزارت صنایع و معادن در خصوص جزء (5) بند الف تبصره 4 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و میزان واریز بهره مالکانه معادن به حساب خزانه

کمیته امور دفاعی

سه شنبه 18/10/86

- رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات پیرامون عملکرد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سال 1385 مجلس شورای اسلامی

7- کمیسیون بهداشت و درمان

یکشنبه 16/10/86

- ارائه گزارش عملکرد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با حضور ریاست جمعیت

دوشنبه 17/10/86

- دعوت از وزیر بهداشت جهت پاسخگویی به سئوالات آوایی نماینده ذزفول، کاویانی نماینده نهاوند، امیر حسنخانی نماینده فردوس و طبس، تابع نماینده میاندوآب

8- کمیسیون صنایع و معادن

یکشنبه 16/10/86

- بررسی عملکرد و برنامه های شرکت شهرکهای صنعتی ایران

- بررسی عملکرد و برنامه های موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

دوشنبه 17/10/86

- دعوت از وزیر نفت جهت پاسخگویی به سئوالات عسگری نماینده مشهد، فرهنگی نماینده تبریز

- بررسی عملکرد دولت در زمینه ارائه تسهیلات به بنگاه های زودبازده با حضور وزیر کار و امور اجتماعی و ریاست کل بانک مرکزی ایران

9- کمیسیون عمران

یکشنبه 16/10/86

- رسیدگی به لایحه ساماندهی وحمایت از تولید و عرضه مسکن اعاده شده از شورای نگهبان

دوشنبه 17/10/86

بازدید از متروی کرج

10- کمیسیون فرهنگی

یکشنبه 16/10/86

- دعوت از وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی جهت پاسخگویی به سئوالات شایق و اعلمی نمایندگان تبریز

دوشنبه 17/10/86

- گزارش مسئولین جهاد دانشگاهی در خصوص فعالیت های قرآنی دانشجویان

- بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث زیر آب

- بررسی شور اول لایحه الحاق یک تبصره به ماده 1 اصلاحی قانون مطبوعات مصوب 1379

11- کمیسیون قضایی و حقوقی

یکشنبه 16/10/86

- بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف (رسیدگی مطابق اصل 85 قانون اساسی)

دوشنبه 17/10/86

- ادامه بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف (رسیدگی مطابق اصل 85 قانون اساسی)

کمیته های تخصصی

یکشنبه 16/10/86

- بررسی شور اول طرح واگذاری زمین و وضع مالیات بر مسکن خالی

دوشنبه 17/10/86

- بررسی شور دوم لایحه پیشگیری از وقوع جرم

12- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

یکشنبه 16/10/86

- بررسی طرح یک فوریتی اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون تامین چهارم توسعه و قانون بودجه سال 1386 کل کشور به منظور تامین کسری منابع مالی طرح های تامین آب کشور

دوشنبه 17/10/86

- دعوت از وزیر نیرو جهت پاسخگویی به سئوالات محمد علیخانی نماینده قزوین، نژاد فلاح نماینده ساوجبلاغ، بامری نماینده ایرانشهر، قره خانی نماینده علی آباد کتول

13- کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

یکشنبه 16/10/86

- جلسات کمیته های تخصصی جهت رسیدگی به شکایات واصله

دوشنبه 17/10/86

- جلسات کمیته های تخصصی جهت رسیدگی به شکایات واصله

- اتخاذ تصمیم نسبت به نامه شماره 7641/86 ص مورخ2/7/86 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

کمیسیون ویژه بررسی الزامات اجرایی سیاست های کلی اصل 44

سه شنبه 18/10/86 متعاقبا اعلام خواهد شد

هیئت تحقیق و تفحص از بانک های کشور

یکشنبه 16/10/86

- تشکل جلسه با هیئت مدیره پست بانک

دوشنبه 17/10/86

- تشکیل جلسه با هیئت مدیره بانک توسعه صادرات

سه شنبه 18/10/86

- جلسه تحقیق و تفحص از بانک های کشور در محل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت تحقیق وتفحص از گمرک جمهوری اسلامی ایران

- سه شنبه 18/10/86

- جلسه اعضای هیئت با کارشناس ذیربط گمرک جمهوری اسلامی ایران و رسیدگی به پرونده های مطروحه

هیئت تحقیق و تفحص از مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران

یکشنبه 16/10/86

- جلسه اعضای هیئت و بررسی پرونده های جاری در هیئت

هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی

سه شنبه 18/10/86

- ادامه جلسه هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی