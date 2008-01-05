به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در طول هفته جاری به این شرح است:
1- کمیسیون آموزش و تحقیقات
یکشنبه 16/10/86
- ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی (بر اساس اصل 85 قانون اساسی)
دوشنبه 17/10/86
- بررسی دو فقره سئوال عشرت شایق از وزیر علوم
- بررسی مسائل آموزش عالی
- ادامه بررسی شور دوم طرح ساماندهی شهریه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
2- کمیسیون اجتماعی
یکشنبه 16/10/86
- گزارش واعظی ریاست کتابخانه های کشور از عملکرد آن مجموعه و برنامه های آتی
- گزارش مصری وزیر رفاه ومعاونین مربوطه از عملکرد آن وزارتخانه در خصوص بودجه سال 1386 در 6 ماهه اول
3- کمیسیون اقتصادی
یکشنبه 16/10/86
- استماع گزارش ریاست جهاد دانشگاهی در ارتباط با عملکرد و برنامه های جهاد
- ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث
دوشنبه 17/10/86
- دعوت از وزیر بازرگانی در جهت پاسخگویی به سئوالات ابطحی نماینده خمینی شهر، نادران، کاتوزیان و کوچک زاده نمایندگان تهران، مختاری نماینده زابل
- استماع گزارش طالبی، مدیر عامل بانک کشاورزی
4- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یکشنبه 16/10/86
- استماع گزارش مسئولین وزارت اطلاعات
دوشنبه 17/10/86
- دعوت از وزیر کشور جهت پاسخگویی به سئوالات شایق نماینده تبریز، قدرت الله علیخانی نماینده بوئین زهرا، قنبری نماینده ایلام، صنعتی نماینده سراب
- دعوت از وزیر اطلاعات جهت پاسخگویی به دو سئوال شایق نماینده تبریز
- دعوت از وزیر امور خارجه جهت پاسخگویی به سئوالات پیرموذن نماینده اردبیل، قدرت الله علیخانی نماینده بوئین زهرا و سئوال مشترک تابش، جبار زاده، پاک نژاد، اسماعیل زاده امیری، شهباز خانی، قنبری، مظفری، نوروززاده، آفریده، گرامی مقدم، قدرت الله علیخانی، صادق زاده، نصیری، محسنی بندپی، محمد علیخانی و جلودارزاده نمایندگان اردکان، تبریز ، فلاورجان، زرند، ملایر ، ایلام ، نیشابور ، اسفراین ، شیروان، بجنورد ، بوئین زهرا، گرمی ، نوشهر و چالوس، قزوین و تهران
کمیته ویژه
شنبه 15/10/86
- نشست کمیته ویژه- بررسی لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور با حضور مسئولین ذیربط
5- کمیسیون انرژی
یکشنبه 16/10/86
- ارائه گزارشی از برنامه راهبردی 25 ساله بیوفیول( سوخت جایگزین) برای ایران با دعوت از دکتر قبادیان
- دعوت از معاون امور مجلس معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در خصوص ارائه گزارشی از چشم انداز 20 ساله کشور
- دعوت از معاونت انرژی دفتر همکار ی های فناوری ریاست جمهوری در خصوص ارائه گزارشی از اقدامات انجام پذیرفته در خصوص برنامه های سومین همایش توسعه فناوری در صنعت نفت، مدیریت و برنامه ریزی
دوشنبه 17/10/86
- دعوت از وزیر نفت جهت ارائه گزارشی از آخرین وضعیت صنعت نفت کشور، پاسخگویی به سئوالات اعلمی نماینده تبریز، نژاد فلاح نماینده طالقان، بامری نماینده ایرانشهر، میرتاج الدینی نماینده تبریز
6- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
یکشنبه 16/10/86
- استماع گزارش پیشرفت پروژه ماهواره زهره و چگونگی تامین نیازهای ماهواره سازمان صدا و سیما با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین مربوطه
دوشنبه 17/10/86
- بررسی گزارش وزارت صنایع و معادن در خصوص جزء (5) بند الف تبصره 4 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و میزان واریز بهره مالکانه معادن به حساب خزانه
کمیته امور دفاعی
سه شنبه 18/10/86
- رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات پیرامون عملکرد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سال 1385 مجلس شورای اسلامی
7- کمیسیون بهداشت و درمان
یکشنبه 16/10/86
- ارائه گزارش عملکرد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با حضور ریاست جمعیت
دوشنبه 17/10/86
- دعوت از وزیر بهداشت جهت پاسخگویی به سئوالات آوایی نماینده ذزفول، کاویانی نماینده نهاوند، امیر حسنخانی نماینده فردوس و طبس، تابع نماینده میاندوآب
8- کمیسیون صنایع و معادن
یکشنبه 16/10/86
- بررسی عملکرد و برنامه های شرکت شهرکهای صنعتی ایران
- بررسی عملکرد و برنامه های موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
دوشنبه 17/10/86
- دعوت از وزیر نفت جهت پاسخگویی به سئوالات عسگری نماینده مشهد، فرهنگی نماینده تبریز
- بررسی عملکرد دولت در زمینه ارائه تسهیلات به بنگاه های زودبازده با حضور وزیر کار و امور اجتماعی و ریاست کل بانک مرکزی ایران
9- کمیسیون عمران
یکشنبه 16/10/86
- رسیدگی به لایحه ساماندهی وحمایت از تولید و عرضه مسکن اعاده شده از شورای نگهبان
دوشنبه 17/10/86
بازدید از متروی کرج
10- کمیسیون فرهنگی
یکشنبه 16/10/86
- دعوت از وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی جهت پاسخگویی به سئوالات شایق و اعلمی نمایندگان تبریز
دوشنبه 17/10/86
- گزارش مسئولین جهاد دانشگاهی در خصوص فعالیت های قرآنی دانشجویان
- بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث زیر آب
- بررسی شور اول لایحه الحاق یک تبصره به ماده 1 اصلاحی قانون مطبوعات مصوب 1379
11- کمیسیون قضایی و حقوقی
یکشنبه 16/10/86
- بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف (رسیدگی مطابق اصل 85 قانون اساسی)
دوشنبه 17/10/86
- ادامه بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف (رسیدگی مطابق اصل 85 قانون اساسی)
کمیته های تخصصی
یکشنبه 16/10/86
- بررسی شور اول طرح واگذاری زمین و وضع مالیات بر مسکن خالی
دوشنبه 17/10/86
- بررسی شور دوم لایحه پیشگیری از وقوع جرم
12- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
یکشنبه 16/10/86
- بررسی طرح یک فوریتی اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون تامین چهارم توسعه و قانون بودجه سال 1386 کل کشور به منظور تامین کسری منابع مالی طرح های تامین آب کشور
دوشنبه 17/10/86
- دعوت از وزیر نیرو جهت پاسخگویی به سئوالات محمد علیخانی نماینده قزوین، نژاد فلاح نماینده ساوجبلاغ، بامری نماینده ایرانشهر، قره خانی نماینده علی آباد کتول
13- کمیسیون اصل نودم قانون اساسی
یکشنبه 16/10/86
- جلسات کمیته های تخصصی جهت رسیدگی به شکایات واصله
دوشنبه 17/10/86
- جلسات کمیته های تخصصی جهت رسیدگی به شکایات واصله
- اتخاذ تصمیم نسبت به نامه شماره 7641/86 ص مورخ2/7/86 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
کمیسیون ویژه بررسی الزامات اجرایی سیاست های کلی اصل 44
سه شنبه 18/10/86 متعاقبا اعلام خواهد شد
هیئت تحقیق و تفحص از بانک های کشور
یکشنبه 16/10/86
- تشکل جلسه با هیئت مدیره پست بانک
دوشنبه 17/10/86
- تشکیل جلسه با هیئت مدیره بانک توسعه صادرات
سه شنبه 18/10/86
- جلسه تحقیق و تفحص از بانک های کشور در محل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت تحقیق وتفحص از گمرک جمهوری اسلامی ایران
- سه شنبه 18/10/86
- جلسه اعضای هیئت با کارشناس ذیربط گمرک جمهوری اسلامی ایران و رسیدگی به پرونده های مطروحه
هیئت تحقیق و تفحص از مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران
یکشنبه 16/10/86
- جلسه اعضای هیئت و بررسی پرونده های جاری در هیئت
هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی
سه شنبه 18/10/86
- ادامه جلسه هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی
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