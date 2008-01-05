سرمایه گذاری در آموزش و پرورش برای تحقق سند چشم انداز ملی است

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، حجت الاسلام حسین سبحانی نیا، صبح امروز در مراسم افتتاحیه هفت طرح خیر ساز جعفر پیرگزی در سالن ورزش شهر عشق آباد مرکز بخش میان جلگه نیشابور افزود: سرمایه گذاری در آموزش و پرورش هزینه نیست، زیرا تربیت دانش آموزان و انگیزه بخشی بیشتر به فرهنگیان و ترویج فعالیت های علمی و اردویی، سرمایه گذاری موثر برای تحقق سند چشم انداز 20 ساله کشور است.

وی خاطرنشان کرد: ما با اتکا به استعدادهای جوانان کشورمان به رغم محدودیت ها و تحریم ها در بسیاری از زمینه ها همچون بومی کردن دانش هسته ای و برخی زمینه های پزشکی و فنی مهندسی به نقاط بلندی رسیدیم که برای خارجی ها، غیرقابل تصور بود.

نماینده نیشابور در مجلس بیان داشت: اگر شالوده آموزش و پرورش را محکم بریزیم، این بنا هر چه مرتفع تر شود نگران لغزش در بنای وجودی جوانان آینده نیستیم.

وی با بیان اینکه جوانان در نوک پیکان تهدیدات و خطرات هستند، گفت: استکبار جهانی برای سوق دادن جوانان به فرهنگ بیگانه در زمینه های مختلف فرهنگی، هنری و تربیتی سرمایه گذاری می کند.

عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس از تصویب لایحه طرح مشترک دولت و مجلس با عنوان نظام مدیریت خدمات کشوری و تصویب طرح اختصاص چهار میلیارد دلار اعتبار برای ساخت و نوسازی فضای آموزشی کشور به عنوان دو حرکت بی سابقه تاریخی یاد کرد.

در ادامه معاون آموزش عمومی سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز عنوان کرد: از هشت هزار آموزشگاه استان، قریب به چهار هزار واحد آن در روستاهای صعب العبور قرار دارند.

علی اصغر امینیان با تاکید بر کمبودهای امکانات آموزشی در استان یادآور شد: میانگین رشد پیشرفت ابتدایی و راهنمایی در کشور در سال تحصیلی گذشته به ترتیب چهار و سه صدم درصد است، در حالیکه این رقم در استان 27/1 و 06/6 صدم درصد است.

این مسئول افزود: استقبال مردم از نظام آموزشی باعث شده است که ظرفیت امکانات با میزان استقبال برابری نداشته باشند.

وی ادامه داد: توسعه آموزش و پرورش به عنوان سنگ بنای کشور در استان و منطقه جز با مشارکت همه جانبه مردم در ساخت مدارس میسر نمی شود.

مدیرکل توسعه نوسازی و تجهیز مدارس خراسان رضوی نیز از مجلس درخواست کرد: در خصوص مصوبه اخیر خود در بحث معافیت انبوه سازان از ساخت فضای آموزشی به ازای هر 200 واحد مسکونی، تجدیر نظر کند.

سید هدایت الله هاشمی نسب، بیان داشت: تصویب این طرح، معضلی را بر آموزش و پرورش تحمیل کرده است که تاوان آن را فرزندان دانش آموز این کشور به سختی تحمل خواهند کرد.

وی با اشاره به سه طرح تخریب و بازسازی مدارس فرسوده میان جلگه در سال 86 با اعتبار 975 میلیون تومان، خواستار راه اندازی مجمع خیران مدرسه ساز به طور مستقل در این بخش شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه میان جلگه نیز گفت: شش واحد آموزشی خیر ساز با 28 کلاس به ظرفیت 400 نفر دانش آموز در روستاهای سالاری، شهر آباد، فدیشه، کلاته حسن آباد و کلاته محمد آباد و شهر عشق آباد با مشارکت 50 درصدی خیر ساز جعفر پیرگزی و دولت با اعتبار بالغ بر دو هزار و 250 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

مجتبی هدایتیان افزود: نمازخانه دبیرستان شهید واعظی نیز با 202 متر مربع زیربنا با اعتبار 250 میلیون ریال با مشارکت 50 درصدی این خیر به بهره برداری رسید.